Ein 55-jähriger Deutscher fuhr kurz von 10 Uhr mit seinem Lkw auf der B5 und wollte vom Kreisverkehr kommend in Richtung tschechischer Grenze weiterfahren.

Zur gleichen Zeit lenkte eine 49-Jährige einen Mercedes Vito auf der B30 von Eggern in Richtung Kreuzung mit der B5. Laut Polizei wollte sie links in Richtung Kreisverkehr abbiegen. Dabei dürfte sie das „Vorrang geben“-Zeichen übersehen haben und fuhr in die Kreuzung ein. Dort krachte ihr Fahrzeug in den Lkw.

Die Fahrzeuglenkerin erlitt leichte Verletzungen und wurde mit der Rettung ins Landesklinikum Gmünd eingeliefert. Die Bergung ihres kaputten Klein-Lkw übernahm die Feuerwehr Heidenreichstein. Dazu war die Kreuzung bis 11 Uhr komplett gesperrt. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet.

Die Feuerwehr Heidenreichstein rückte mit dem angeordneten Mindeststand an Mitgliedern an. Nach dem Abtransport des Kleintransporters mussten auch die Straße gereinigt und die ausgetretenen Betriebsmittel gebunden werden.