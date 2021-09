Zehnjährige vor Volksschule Weitra von Auto erfasst .

Eine zehnjährige Schülerin wurde am Montag gegen 12.30 Uhr am Parkplatz vor der Volksschule in Weitra von einem Auto erfasst. Das verletzte Mädchen wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Landesklinikum Zwettl geflogen.