Vernissage in Gmünd „Klassentreffen“ in der Eisenberger Fabrik

Lesezeit: 2 Min BK Brigitte Kögler

M it der Ausstellung „Meisterschule Maximilian Melcher“ eröffnete Verleger Richard Pils am 6. Mai den Kunstsommer in der Eisenberger Fabrik in Gmünd.