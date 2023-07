Wolfgang Stifter stellt in der Eisenberger Fabrik aus

Eine neue Ausstellung ist in die lichtdurchfluteten Räumlichkeiten von Richard Pils‘ Eisenberger Fabrik in Gmünd eingezogen: „Homo Faber“ mit rund 50 meist großformatigen Werken von Wolfgang Stifter, die in den vergangenen 15 Jahren entstanden sind. Bei der Vernissage kam es zu einer Begegnung von Mühlviertel und Waldviertel, war doch eine große Delegation aus Ottensheim, dem Heimatort des vielseitigen Künstlers, mit Vizebürgermeister Gerhard Leibetseder per Bus angereist.

So diente die Veranstaltung auch zum gegenseitigen Kennenlernen. Nach begrüßenden Worten von Nationalratsabgeordneter Martina Diesner-Wais stellte Leibetseder die Marktgemeinde an der Donau, die im Bezirk Urfahr-Umgebung liegt, sowie den Künstler vor. Der Gmünder Vizebürgermeister Hubert Hauer erzählte den Gästen über die Geschichte der Grenzstadt nach dem 1. Weltkrieg. Johannes Jetschgo hielt die Laudatio, Josef Sabaini bereicherte mit seinem Geigenspiel die Feier.

„Homo Faber“ ist bis 12. August, an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen von 11 bis 17 Uhr in der Eisenberger Fabrik zu sehen.