Heiter und gelassen schlenderten die Masken-befreiten Besucher durch das lichtdurchflutete Obergeschoß der Eisenberger Fabrik, wo am 3. Juli die Ausstellung „Die Welt ist nur ein Pinselstrich“ mit Werken von Roman Scheidl eröffnet wurde. Auch die ausgestellten Bilder wirken anmutig, leicht und bewegt und zeigen Figurales und Abstraktes in leuchtenden Farben.

Cornelius Holzer an der Gitarre und Oscar Antoli an der Klarinette trugen mit spanischen Rhythmen zur besonderen Atmosphäre der Vernissage bei. „Ich finde ja, das Leben ist nur ein Pinselstrich“, bemerkte Gastgeber Richard Pils einführend. Johannes Jetschgo erörterte in seiner Laudatio die Solisten-Stellung des Künstlers, der sich multimedial zwischen Malerei, Musik und Bühne bewegt, innerhalb der Neuen Malerei in Österreich.

„Bei einer Fotoausstellung trafen wir erstmals aufeinander, wir waren dort die Einzigen mit spanischem Hut.“ Richard Pils

Grundmotive werden immer wieder neu angeordnet, etwa die Figur des Wanderers mit dem Hut, unterwegs zwischen Welten und Kulturen.

Dieses Accessoire stand auch am Beginn der Freundschaft von Scheidl und Pils, aus der mehrere Bücher entstanden sind.

Pils: „Bei einer Fotoausstellung trafen wir erstmals aufeinander, wir waren dort die Einzigen mit spanischem Hut.“ Vor Ort griff Scheidl zum Pinsel, die Anwesenden konnten fasziniert mitverfolgen, wie in wenigen Minuten eine an japanische Kalligrafie erinnernde Tuschezeichnung geradezu aus der Hand des Malers floss.

Dieses Werk wird nun an die letzte freie Wand der Ausstellung gehängt. – Zu sehen noch bis 15. August samstags, sonntags und feiertags (jeweils von 11 bis 17 Uhr).