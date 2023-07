Eröffnung: Galerie Reinberg startet mit Fotos, Keramiken & Aquarellen

Mit der Vernissage der Ausstellung Stadt.Land.Flucht mit Werken dreier Künstler hießen Christine und Herbert Starmühlerdie kunstinteressierten Besucher in den Ausstellungsräumen ihres in Reinberg-Heidenreichstein gelegenen ehemaligen Bauernhofs willkommen. Die aus New York stammende Kunsthistorikerin Renée Gadsden stellte eloquent, empathisch und sachkundig die drei aktuell in der Galerie vertretenen Künstler und deren Werke vor.

Unter dem Künstlernamen „Stamuli“ arbeitet der 1957 geborene Fotograf, Journalist und Besitzer des Anwesens, Herbert Starmühler. Zu sehen sind derzeit seine zum Großteil in Marrakesch im Südwesten Marokkos entstandenen, auf verschiedenen Materialien gedruckten Fotografien mit dem Titel „Spuren an der Wand“ oder „Die Stimmen von Marrakesch“, nach dem gleichnamigen Roman von Elias Canetti.

Zu jedem der metaphorischen, nicht figurativen Bilder zitiert Stamuli einen prägenden Satz aus Canettis Roman. Der Fotokünstler erstellt die Bilder mit seinem Smartphone, verweigert strikt Nachbehandlung und Retuschierung, beharrt auf der Authentizität seiner mit großer Sensibilität ausgewählten Motive.

Kleine Keramikfiguren und farbstarke Aquarelle

Die nur zehn bis zwanzig Zentimeter großen weiblichen Keramikfiguren der 1958 in Graz geborenen Objektkünstlerin Birgit Schillhuber drücken stehend, liegend, sitzend, hingestreckt oder zusammengekauert Verzweiflung, Angst, aber auch Leidenschaft aus. An der Wand hängen gerahmte reimfreie Gedichte, die Birgit Schillhuber aus Zeitungsschnipseln zusammengestellt hat und so die oft herrschende Sprachlosigkeit überwinden will.

Herwig Kienzl, 1956 im steirischen Feldbach geboren, zeigt in der Galerie Reinberg in farbstarken Aquarellen abstrahiert dargestellte Tiere, Landschaften, Naturereignisse. Aber auch Aktbilder von nicht ganz perfekten Frauenkörpern sind zu sehen. Bei intensiverer Betrachtung der Bilder entdeckt man viele kleine und doch wichtige Details: ein Baum, der aus einem Felsen wächst, hintergründig versteckte biblische Schlangen, aus Ritzen drängende Pflanzen.

Nach der Vernissage konnten die Gäste noch Musik und Kulinarik unter freiem Himmel genießen. Die Ausstellung ist bis 20. August in der Galerie Reinberg, Reinberg-Heidenreichstein 26, zu sehen.