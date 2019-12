Paukenschlag zum Jahreswechsel: Nach jahrelangen Debatten, Forderungen aus verschiedenen Richtungen, Unterschriften-Aktionen und Wahlkämpfen, in denen die Lkw-Belastung für die Gmünder zentrale Rollen gespielt hatten, wird der Lkw-Durchzugsverkehr noch im Jänner 2020 aus der Bezirkshauptstadt verbannt. Auch die Stadt České Velenice zieht nach.

„Damit sollte der Lkw-Transit auf die Hauptrouten (Bundesstraße 2), wo er auch hingehört, gelenkt werden“Gmünds Stadtchefin Helga Rosenmayer

Bürgermeisterin Helga Rosenmayer (ÖVP) hatte vor einigen Wochen nach einer Reihe an Maßnahmen via NÖN Fortschritte in der Causa in den Raum gestellt, nun ist die Verordnung der Bezirkshauptmannschaft rechtskräftig. Das Verbot gilt, sobald die bereits bestellten Tafeln bei allen Stadteinfahrten von der Bundesstraße und bei den Grenzübergängen montiert sind. Auf tschechischer Seite soll bereits bei Halámky auf das Verbot hingewiesen werden, damit Lkw Richtung B2/Neu-Nagelberg weiterfahren.

„Damit sollten sich der Schwerverkehr durch das Gmünder Ortsgebiet spürbar reduzieren lassen und der Lkw-Transit auf die Hauptrouten (Bundesstraße 2), wo er auch hingehört, gelenkt werden“, betont Bürgermeisterin Rosenmayer. Die jahrelangen gemeinsamen Bemühungen der Städte Gmünd und České Velenice hätten nun Früchte getragen: „Wir wollen damit den Transitverkehr aus der Innenstadt verbannen und die Lebensqualität in Gmünd wesentlich verbessern.“

Stadtplatz: Lkw nur noch zu direkten Anrainern

Von der Verordnung ausgenommen ist bloß der „Quell- und Zielverkehr“ von und zu heimischen Betrieben – wobei für die Innenstadt eine weitere Verschärfung kommt: Am Stadtplatz wird ein generelles Lkw-Fahrverbot erlassen, von dem lediglich An- und Ablieferungen zu direkten Anrainern im Stadtkern erlaubt sein sollen.

Rosenmayer dankt Land NÖ, Bezirkshauptmannschaft, Exekutive sowie der Nachbarstadt České Velenice für die „ausgezeichnete Zusammenarbeit“. Bereits bisher gemeinsam mit Land, BH und Exekutive durchgeführte Lkw-Kontrollen, etwa durch den Prüfzug des Landes, sollen künftig vermehrt ergänzend zum Transitverkehr-Fahrverbot für Lkw stattfinden.