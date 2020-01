Die Hausbewohner verständigten die Rettung, da der Hauseigentümer über Atembeschwerden geklagt hat. Grund dafür war der Rauch im Wohnraum, der aus dem vermutlich undichten Ofenrohr eines alten Küchenofens in das Haus gedrungen ist. Gleichzeitig wurden Feuerwehr und Polizei in Einsatz geschickt. Der Rauch verbreitete sich laut Feuerwehrkommandant Wilhelm Süß auch in ein weiteres Zimmer.

Die Floriani öffneten beim Eintreffen sofort die Fenster des Hauses, mehr war in diesem Fall nicht zu tun. Der Hausbesitzer erholte sich rasch und brauchte nicht ins Krankenhaus gebracht werden. Ein Rauchfangkehrer wurde ebenfalls angefordert, dieser kontrollierte den Ofen und den Rauchfang.