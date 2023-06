Volkshilfe im Bezirk Gmünd: Rudolf Parnigoni bleibt Vorsitzender

Als Ehrengast wurde vom Vorsitzenden Rudolf Parnigoni der Präsident Ewald Sacher begrüßt, der in seinem Referat das Wirken der 1947 gegründeten Volkshilfe erläuterte und die vielen Tätigkeiten aufzählte. Viele Einsätze wie die Nothilfe in den Erdbebengebieten Türkei und Afghanistan, sowie die rasche Hilfe in den Kriegsgebieten der Ukraine seien rasch und unbürokratisch über die Bühne gegangen. In Österreich beschäftigt die Volkshilfe aktuell vor allem Nothilfe für minderbemittelte Personen aufgrund der Teuerungen und die Grundsicherung für armutsbetroffene Kinder.

Generell habe die Volkshilfe im Bezirk Gmünd eine positive Entwicklung genommen, berichtete Rudolf Parnigoni über die Aktivitäten der vier Ortsgruppen. In diesen werden demnach von ca. 60 Mitarbeitern etwa 230 Kunden betreut. Karl Ferus wurde besonders gewürdigt, da er die 55 Leihkrankenbetten verwaltet. Außerdem habe er im Vorjahr die meisten Mitglieder in NÖ gewinnen können, wofür er unter Beifall der Anwesenden eine Auszeichnung überreicht bekam. Nach der Verabschiedung von Adelheid Maier vom Bezirksbüro wurde Martina Habinger vorgestellt und neu gewählt.

Neben Ehrungen, Danksagungen und Verabschiedungen wurde auch der neue Regionalleiter Franz Berger-Hellein vorgestellt, der in seiner Funktion für die Aufstockung des Personals zuständig ist. Er freue sich auf die Arbeit bei der Volkshilfe im Waldviertel, betonte er. Bei der anschließenden Neuwahl des Vorstandes wurden die bisherigen Funktionäre mit Rudolf Parnigoni an der Spitze einstimmig wiedergewählt und zusätzlich als neues Vorstandsmitglied Hirschbachs Bürgermeister Rainald Schäfer hinzugewählt.

Im Vorstand befinden sich nun an der Spitze Rudolf Parnigoni, Elisabeth Jank, Gabriele Beer und Jürgen Binder. Kassiere sind Heinz Frank und Tatjana Lanc, Schriftführer Martina Habinger und Adelheid Maier, Rechnungsprüfer Eveline Eigenschink, Manfred Grill und Georg Einzinger. Auch Andrea Mezera, Rainald Schäfer, Karl Ferus, Elisabeth Hofmann und Maria Prinz gehören dem Vorstand an.