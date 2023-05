Versuchte Brandstiftung Psychisch Kranke wollte ihre Wohnung abfackeln

Lesezeit: 2 Min JH Jutta Hahslinger

Die angeklagte Gmünderin zeigte sich beim Prozess am Landegericht Krems einsichtig und geständig. Foto: NÖN, Jutta Hahslinger

45-Jährige legte in Wohnung eines Mehrparteienhauses in Gmünd Feuer. Ihr Gatte konnte einen Brandausbruch verhindern. Die psychisch Kranke wurde zu zwei Jahren bedingt verurteilt, und sie muss sich in psychosoziale Betreuung begeben.