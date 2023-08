Mit Reh-Haaren am Wagen Wildunfall vorgetäuscht

Der 43-jährige Landwirt aus dem Bezirk Gmünd zeigte sich zunächst vor Gericht nicht geständig. Er sprach beharrlich davon, ein Reh habe den Unfall ausgelöst. Davon ist er auch noch heute überzeugt, obwohl der Unfallwagen keinerlei Spuren eines Tier-Kontaktes aufwies, wie die Richterin kritisch anmerkte.

Durch Nachtrunk Promillegrenze überschritten?

Er sei am 1. Dezember vergangenen Jahres nach einem Gasthausbesuch mit seiner Frau und einem Bekannten auf der Heimfahrt gewesen. Bei Litschau sei er auf dem Schleichweg dann einem Reh ausgewichen, habe die Kontrolle über den Wagen verloren und sei gegen einen Baum gekracht. Zum Glück kein Personenschaden, nur demoliertes Wagenblech, erzählte der Landwirt. Er habe zwar nur zwei Achterl Wein und ein Bier getrunken, der Schreck sei ihm aber in die Glieder gefahren. Aus Angst vor einer drohenden Führerscheinabnahme, habe er sich in Panik einen Nachtrunk genehmigt und erst später den Unfall gemeldet. Den Alkoholisierungsgrad zum Unfallzeitpunkt habe er damit aber nicht verschleiern wollen, beteuerte er. Daraufhin die Richterin trocken: „Der Sachverständige errechnete mehr als ein Promille.“

Keine Spuren, da half Unfall-Lenker nach

Die beharrlichen Fragen der Richterin und die Prozessdauer zerrten offensichtlich am Nervenkostüm des Landwirtes. Letztlich gab er dann doch zu, dass er den Unfallwagen mit Reh-Haaren präpariert habe, um von der Versicherung rund 40.000 Euro zu kassieren. „Ich hätte mir kein neues Auto kaufen können“, erklärte er.

Geldstrafe und Bewährungsstrafe

Der bislang unbescholtene Landwirt wurde wegen Betruges sowie Fälschung eines Beweismittels zu einem Jahr auf Bewährung und 720 Euro Geldstrafe verurteilt. Das Urteil ist rechtskräftig.