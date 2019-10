„Die Gräber sind verwachsen und verwuchert. Die Leichenhalle ist in einem desolaten Zustand. Wir haben hier den schlechtesten Friedhof im ganzen Bezirk“, ärgert sich Kurt Viertlmayr. Dem Litschauer ist die Friedhofsanlage in der Schrammelstadt ein Dorn im Auge.

Wie berichtet plant die Stadtgemeinde den Neubau der Leichenhalle. Das geht Viertlmayr aber zu langsam: „Diese Pläne gibt es schon seit 20 Jahren. Passiert ist noch nichts.“ Viele Bürger seien außer ihm noch unzufrieden mit dem Zustand des Friedhofs. Auch befreundete Steinmetze hätten sich bei ihm gemeldet und über den Anblick der Anlage beschwert. „Seit Jahren sieht der Friedhof katastrophal aus. Ich will, dass endlich Schwung in die Sache kommt“, sagt Viertlmayr.

Er habe auch schon öfter mit Bürgermeister Rainer Hirschmann darüber geredet. „Es ist, wie wenn man gegen eine Mauer redet“, poltert Viertlmayr. Auf die Vorwürfe angesprochen, sagt der Bürgermeister: „Ich verstehe den Ärger. Der Friedhof ist nicht mehr schön, das Ambiente ist für eine Verabschiedung nicht mehr würdevoll.“

Hirschmann bittet noch um etwas Geduld. So habe die Gemeinde in den letzten fünf Jahren viel abgearbeitet. „Der Friedhof hat für mich jetzt Priorität und wird das erste Projekt in der nächsten Gemeinderatsperiode.“ So sollen noch Ende Herbst die ausgearbeiteten Planungs unterlagen vorliegen.

Hirschmann bestätigt, dass es schon unter der Amtszeit des früheren Bürgermeisters Otto Huslich ein 3D-Modell für den Friedhof und die Leichenhalle gegeben hat – allerdings ohne den jetzt geplanten Urnenhain und Verabschiedungsbereich.