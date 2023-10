783 Kilo schwerer Keltenkrieger als Wächter über Hollenstein

Mit einem Kran wurde jüngst das neue „Wahrzeichen“ der Ortschaft Hollenstein aufgestellt: „Victor Arturo“ nennt der Schmiedekünstler Josef Graf sein 3,3 Meter großes Werk, das er aus 738 kg nicht mehr in Verwendung gestandenem Alteisen in den Ort gezaubert hat. Die Vorgeschichte ist genauso ungewöhnlich wie das Kunstwerk.

Nach vielen Jahren selbstständiger Tätigkeit in einem Schlossereibetrieb in Stockerau verkaufte der sympathische Weinviertler den Betrieb, ging in Pension – und setzte sich im Waldviertel zur Ruhe. In Hollenstein, einer Katastralgemeinde von Kirchberg, fand er einen Dreiseithof, den er kaufte und zu renovieren begann. Private Schicksale und eine schwere Krankheit setzten Graf stark zu, und nach langwierigen Behandlungen begann er den Keltenkrieger zu bauen. „Es war für mich eine Therapie, ich bin bei dieser Arbeit erst richtig genesen“, erzählt Graf.

„Mutige und tüchtige Leute, wie alle in der Umgebung“

Er zeigt stolz weitere seiner Skulpturen, die er im Hof aufgebaut hat, auch einen feuerspeienden Drachen. Als Hobby interessiert sich Josef Graf für frühzeitliches Leben insbesondere das der Kelten, die das Waldviertel besiedelten und urbar machten. „Es waren mutige und vor allem tüchtige Leute, so wie hier alle Bewohner der Gegend“, meint er. So hat Graf auch die fünf Elemente der Kelten – Erde, Luft, Feuer, Wasser und Geist – in künstlerischer Form dargestellt.

Diese Skulpturen zieren den Innenhof des Bauernhauses. Aus diesem Grund wird er auch von seinem Nachbarn, Anton Stöger, „Keltengraf“ genannt, aber immer wieder tatkräftig unterstützt. So hat ihm Stöger einen QR-Code für den Keltenkrieger eingerichtet, welcher bei dessen Benutzung eine kleine Geschichte über die Figur darstellt.