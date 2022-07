Hitze im Bezirk Gmünd: „Panik ist nicht nötig“

Werbung

Der Sommer ist da, die Temperaturen klettern wieder auf über 30 Grad. Probleme deswegen halten sich jedoch im Bezirk Gmünd (noch) in Grenzen. „Vorsicht ist geboten, Panik oder Hysterie sind nicht notwendig“ – so lautet der allgemeine Tenor.

Gute Ernte wird erwartet

In der Landwirtschaft ist derzeit alles „im grünen Bereich“. Laut Bezirksbauernkammerobmann Markus Wandl gibt es aktuell keinen Grund zum Klagen. „Die Feuchtigkeit ist noch vorhanden, daher wirkt sich eine kurzfristige Hitzewelle nicht so schlimm aus.“ Der erste und zweite Schnitt auf den Wiesen sei hervorragend gewesen, die jetzt anlaufende Getreideernte verspreche Gutes, das gelte auch für die Erdäpfel, die sich sehr gut auf den Feldern entwickeln würden. Die Regenfälle in den vergangenen Monaten hätten auch für ausreichend Feuchtigkeit in den Wäldern gesorgt. „Tun wir nicht jammern“, sagt Wandl, aber: „Man weiß nie, was noch kommt.“

Viel trinken und schonen

Da es in den Nächten gut abkühlt und im heurigen Gmünder Sommer noch keine Tropennacht mit über 20 Grad verzeichnet worden ist, könne die Bevölkerung mit den zuletzt herrschenden Temperaturen recht gut leben, meint der Bezirksärztesprecher Christoph Preißl. „Natürlich führen die Medienberichte aus anderen Ländern auch bei uns zu Panik, diese ist jedoch überhaupt nicht notwendig.“ Allgemein wichtig sei es jedoch, im Sommer viel zu trinken, die Mittagshitze zu meiden.

„Ältere oder Personen mit Herz-Kreislaufproblemen sollten sich auch schonen“, stellt Preißl klar. Und: „Wenn ich weiß, dass ich die Hitze nicht gut vertrage, dann sollte ich das berücksichtigen. Das ist wie beim Essen: Einschränken, wenn mir etwas nicht gut tut.“ Er appelliert an den Hausverstand: „Rasenmähen in der Mittagshitze zum Beispiel kann schon zu Problemen führen.“

Badeteiche gut ausgelastet

Bei den Badeteichen des Bezirkes tummeln sich seit der Vorwoche die Badegäste. Alle wollen ins kühle Nass. Das bestätigen sowohl der Litschauer Bürgermeister Rainer Hirschmann, als auch sein Schremser Kollege Peter Müller und Karl Ferus vom Gmünder Strandbad. „Obwohl es während der Nächte nach wie vor gut abkühlt, sind die Wassertemperaturen optimal“, sagt etwa Peter Müller. Die neueste Errungenschaft beim Moorbad, ein Wasser-Sandspielgerät mit einem Pumpbrunnen, der mit frischem Trinkwasser gespeist wird, sei gerade bei den Kindern der Renner.

Beim Strandbad in Litschau wurden wie berichtet der Seezugang erneuert und ein Steg installiert. Die Badegäste hätten diese Änderungen gut angenommen, meint Hirschmann, der selbst in seinem eigenen Teich Abkühlung sucht. Neu ist beim Herrensee die Badeordnung, die unter anderem ein Verbot von Hunden auf der Liegewiese vorsieht. „Bis zur Gastronomie und außerhalb des Strandbades sind Hunde natürlich erlaubt“, betont Hirschmann. Einen wahren Besucheransturm erlebe derzeit das Gmünder Strandbad. „Es ist enorm, was sich bei uns tut. Die Gäste kommen von überall her, viele Wiener und auch Tschechen besuchen uns für einen Tag“, erzählt Karl Ferus, bei dem sich viele dieser Gäste persönlich „für einen sehr schönen Badetag“ bedanken würden.

Einig sind sich diese drei Verantwortlichen auch betreffend Wasserqualität, die ständig überprüft werde. „Unser Wasser ist 1A.“

Mittagessen erst am Abend

In der Gastronomie bemerkt man die Hitze natürlich auch. „Eis geht da immer, getrunken werden gerne Radler und aufgespritzte Getränke“, sagt Doris Schreiber, Wirtschaftskammerobfrau, Wirtesprecherin und Inhaberin der Waldschenke in Kurzschwarza. „Wir bemerken auch, dass viele lieber am späteren Nachmittag ihr Mittagessen einnehmen.“ Da sei das Schnitzel der Renner, obwohl natürlich auch leichte Salate & Co angeboten werden.

