„Steyr Racing Team“ veranstaltete ersten Grillhendl-Abend in Langegg

Nicht nur die Halle war mit Besuchern des Ortes und Traktorfreunden gefüllt, sondern es kamen auch zahlreiche Leute, um sich ein Grillhendl mit nach Hause zu nehmen. Die Helfer hatten alle Hände voll zu tun.

Im Jahr 2016 fanden sich einige Personen in Langegg zusammen und gründeten das Steyr Racing Team. Nach drei Jahren freien Fahrens mit ihren Traktoren bestreiten sie seit 2019 auch Rennen, so zum Beispiel jenes in Reingers. Auf der hinteren Wand der Halle wurden Videos der Traktorrennen gezeigt. Auch dieses Jahr im August werden wieder vier Fahrer des Teams in Reingers an den Start gehen.

