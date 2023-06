Handküsse für Arzt Hasan Jadalla in Israel

Für Hasan Jadalla, der 34 Jahre die Arztpraxis in Weitra geführt hat und diese 2012 an seinen Sohn Khalid übergeben hat, war es eine Rückkehr in die alte Heimat nach 26 Jahren. Bei seinem letzten Besuch 1997 lebte noch ein Bruder, jetzt sind alle seine vier Geschwister bereits verstorben. „Meinen Vater haben die vielen Verwandten, die wir getroffen haben, teilweise wie einen Heiligen verehrt. Ihm wurde die Hand geküsst“, erzählt Khalid, der wie sein Bruder Martin und sein Schwager Stefan noch immer von den Eindrücken der Tage zwischen 31. Mai und 5. Juni beeindruckt ist. „Mein Vater ist als Einziger der 'alten' Generation jetzt der Oberste des Clans, der an die 700 Personen umfasst“, erklärt Khalid Jadalla diese besonderen Ehrerbietungen.

Dass die Familie Jadalla in Palästina und Israel so viele Verwandte hat, war den Begleitern nicht bewusst. „Über die sozialen Netzwerke haben sich immer mehr Mitglieder unserer Familie gemeldet. Auch wenn in Palästina die Bevölkerung arm ist, ein jeder Haushalt verfügt über eine sehr gute WLAN-Verbindung. So verbreitete sich die Nachricht vom Besuch aus Österreich sehr schnell“, sagt Khalid Jadalla.

Vornamen Hasan und Khalid machten Flughafenbeamte stutzig

Die vier Männer aus Weitra bzw. Gmünd erlebten zahlreiche Highlights und auch einige doch ziemlich „haarige“ Situationen. Schon die Einreise am Flughafen Tel Aviv sei nervenaufreibend gewesen. „Während Martin und Stefan ungehindert den Airport verlassen konnten, haben mein Vater und ich stundenlange Kontrollen über uns ergehen lassen müssen. Vermutlich haben unsere Namen die Beamten stutzig gemacht.“

Umgekehrt erging es dem Quartett etwa beim Besuch der Al Aqsa-Moschee am Tempelberg in Jerusalem. „Dort haben sie Stefan und Martin sofort als Nicht-Araber entlarvt. Da gab es kein Vorbeikommen an den Checkpoints. Am nächsten Tag haben wir es aber geschafft“, erzählt Khalid Jadalla, dem gerade diese Checkpoints Angst eingeflößt haben. „Das ist nichts für schwache Nerven. Man muss durch viele Drehkreuze, die ineinander verschachtelt sind, du kannst nicht mehr alleine raus.“

Erinnerungen an die Vertreibung aus Bethlehem

Es sei ein Eintauchen in eine ganz andere Welt und auch sehr emotional gewesen. „Vor allem, wenn man vor der Geburtsstätte verschiedenster Religionen steht.“ Besucht haben die vier Waldviertler unter anderem die Grabeskirche in Jerusalem, die Städte Ramallah und Hebron im Westjordanland und auch das Tote Meer. Für Hasan Jadalla war vor allem der Besuch von Bethlehem ein ganz besonderer. Im ehemaligen Stadtteil Elmalha lebte er mit seiner Familie bis zu ihrer Vertreibung 1948 durch die Israelis.

Hier erinnert nur mehr eine kleine Moschee an die damalige Zeit. Die Familie Jadalla wurde nach Hebron ausgesiedelt und erhielt die jordanische Staatsbürgerschaft. 1965 kam der ausgebildete Lehrer dann nach Innsbruck und absolvierte hier sein Arztstudium, ehe er ans Krankenhaus Gmünd kam, seine Gattin kennenlernte und in Weitra seine Familie gründete.

Viel Zeit widmete das Waldviertler Quartett natürlich der Familie. „Und da gibt es wirklich viele Großneffen, Großnichten usw., die wir gar nicht kannten, aber die einen sofort liebevoll aufnehmen“, erzählt Khalid Jadalla. „Mit Englisch kommt man leider nicht weit. Oft musste unser Vater, der noch immer fließend Arabisch spricht, als Dolmetsch einspringen.“

„Entführung“ zu den Familientreffen

Die Familientreffen seien etwas ganz Besonderes gewesen. „Schon die Anreise dazu war spannend. Das wäre in Österreich vermutlich eine Entführung“, lacht Khalid Jadalla. Die Besucher seien nämlich in ein Auto gesetzt worden. Wohin die Fahrt ging, war nicht bekannt. „Dort angekommen, musst du essen, essen und nochmals essen. Und dann geht es zur nächsten Familie. Wir haben alle zugenommen.“ Perplex war man auch, als einer der Verwandten mit einem Mercedes-Maybach angefahren kam. Dann stellte sich heraus, dass dieser Großneffe als Manager in einem israelischen Plastikkonzern arbeitet.

Trotz der vielen zu erzählenden Geschichten redet Hasan Jadalla schon von einer neuerlichen Reise in die alte Heimat.