„GrossARTig Grossschönau!“: Kultur im Herbst

„GroßARTig Großschönau!“ startet am 30. September den diesjährigen Kulturherbst: Um 19 Uhr wird die Ausstellung des Bildhauermeisters Sebastian Süß eröffnet (zu sehen bis Dezember in der Kulturwerkstätte Großschönau), um 19.45 Uhr hält Thomas Müller seinen Vortrag „Keine Angst vor der Angst“.

Die sieben jungen Musikprofis des Bläserensembles Federspiel entführen am 14. Oktober um 19.30 Uhr ihr Publikum mit dem neuen Programm „Albedo Preview“ in skandinavische Sagenwelten.

Maschek – Peter Hörmannseder und Robert Stachel – sind auf Best-Of-Tournee und gastieren mit „XX – 20 Jahre Drüberreden“ am 15. Oktober um 19.30 Uhr im Kulturstadel. Zum Klassikkonzert laden die Brüder Stefan und Herbert Grübl, kurz „Duo Grübl“, am 22. Oktober um 19.30 Uhr, Eintritt freie Spende. Die Poxrucker Sisters & Band aus dem Mühlviertel präsentieren am 10. Dezember um 19 Uhr „Herzklopfen unplugged im Advent“.

Weitere Fixtermine: Kammermusiktag und Filmvorführungen im Nostalgiekino. http://www.grossartig-kultur.at

