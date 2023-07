Segnung bei Fest: Feuerwehr Harmanschlag hat neue Tragkraftspritze .

Die Feuerwehr Harmanschlag hat am Wochenende zum alljährlichen Fest eingeladen. Am Freitag stand die Blaulichtparty mit DJ Bum & Zua am Programm. Am Samstag war Pfarrer Rudolf Pinger eingeladen, um die neue Tragkraftspritze zu segnen. Für musikalische Umrahmung sorgte, wie auch beim Frühschoppen am Sonntag, die Trachtenkapelle.