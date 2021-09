Viele Gäste bei Amtseinführung von Pater Markus .

Am Sonntag fand in Weitra die kanonische Amtseinführung von Pater Markus Feyertag als Pfarrer von Weitra statt. Nach einem gemeinsamen Einzug mit Stadt-, Gemeinde- und Pfarrgemeinderäten zur Kirche übergab Dechant Herbert Schlosser an Pater Markus symbolisch die Kirchenschlüssel – als Nachfolger für den in Pension gegangenen Pfarrer Leszek Bubinski.