Starkes erstes Jahr für den Gmünder Friedhofshonig

Auf die Idee von Bienenstöcken am Rand des Gmünder Friedhofes sei er gekommen, als er vor einigen Jahren für die Anlage eines Dachgartens in Wien engagiert wurde, blickt Friedhofsgärtner Martin Artner zurück. „Überall, wo Pflanzen sind, sind auch Bienen, und am Friedhof hast du vom ersten Krokus und Schneeglöckerl an das ganze Jahr über eine Tracht“, sagt er. Die Idee war also geboren, der Wunsch wurde stärker. Das Problem: Für Bienen braucht es die Imkerei, und derer ist Artner nicht mächtig.

Kreis beim Bio-Pionier aus dem Nordwald schloss sich. Martin Artner ist einer der großen Bio-Pioniere im Waldviertel. 1984 gründete er im 70-Seelen-Dorf Reichenau am Freiwald bei Bad Großpertholz auf 800m Seehöhe die Bio-Baumschule „Silva Nortica“ mit heute zigtausenden Obstbäumen und Sträuchern. Anfang 2012 übernahm er zusätzlich die Friedhofsgärtnerei in Gmünd, wo er drei Jahre später den großen Neubau der nunmehrigen „Blumenwerkstatt Flora Norah“ startete.

Früher, vor 20 Jahren, da hatte er Bienenvölker in der Baumschule, blickt er zurück. Dann kam ihm der Imker abhanden.

Aber: Sein Sohn Patrick Pollak, der vor der Bundesheer-Zeit schon in der Baumschule gearbeitet hatte, ist in der Freizeit leidenschaftlicher Imker und fand nach einigen Jahren zurück zur Firma des Vaters. Pollak komplettiert das Team seit heuer auch als fixer Angestellter, und mit ihm kam die Imkerei zurück. Vier seiner insgesamt etwa 20 Stöcke stehen nun am Dach der Blumenwerkstatt Flora Norah, sie warfen nach zwei Jahren des Aufbaus heuer im ersten vollen Jahr stattliche 115 Kilo feinsten Honig ab.

Von der Friedhofsgärtnerei zur Blumenwerkstatt. Auch abseits der Bienenstöcke tut sich bei der Gärtnerei am Gmünder Stadtfriedhof mit etwa 2.200 Erdgrabstellen, Kriegsgräbern, „Russenfriedhof“ und dem ältesten Waldviertler Urnenhain aus 1995 allerhand. Der vom Neubau 2015 erhoffte Wandel von der Friedhofsgärtnerei zur Blumenwerkstatt sei gelungen, sagt Martin Artner heute: Das Geschäft laufe in Gmünd unter Führung Traude Mladeks auch im Handel von Schnittblumen bis zu Gestecken gut, genauso bei Aufträgen etwa für Hochzeiten oder Gartengestaltung. Die Ware werde großteils selbst und in Bio-Qualität am 2.000 m² großen Grund nebenan produziert, „da weiß man, was man hat und verkauft. In die Handelsware siehst du nicht rein.“

Dreimal mehr zu pflegende Grabstellen. Immer mehr werde auch die Arbeit am städtischen Friedhof selbst, rechnet Artner vor. Ende 2011 habe er die Gärtnerei mit 80 zu pflegenden Grabstellen übernommen, mittlerweile habe sich die Zahl auf 260 mehr als verdreifacht. Manche fallen weg, doch mehr kommen neu hinzu. Auch das Rundherum wird mehr – vom Gießen bis zum Zünden einer Kerze am Sterbetag eines geliebten Menschen, der aus einem bestimmten Grund nicht besucht werden kann. Artner: „Viele Menschen legen Wert darauf. Es ist sehr wichtig, dass das gut funktioniert, und wir haben zum Glück die richtigen Leute dafür.“

Fleißig wie Bienen. Eigentlich wollte er in Reichenau und Gmünd insgesamt unter der Marke von 20 Beschäftigten bleiben, um neben der Führungsarbeit auch noch Zeit für die geliebte Arbeit in der Natur erübrigen zu können. Seit Covid kann er die 20 nicht mehr aufrecht erhalten. Die Arbeit wurde durch Covid sogar mehr? „Ja, klar“, sagt er, und nennt aktuell 25 Mitarbeitende. „Der Garten wurde mit der Pandemie einfach wesentlich wichtiger. Wir derrennen uns vor Arbeit.“ Die Personalsuche werde zwar wie überall schwieriger, aktuell stehen ihm aber ausreichend viele fähige und motivierte Leute zur Seite, zieht Martin Artner den Hut vor seinem Personal.

Beim Friedhofsgärtner sind eben nicht nur die Bienen besonders fleißig.