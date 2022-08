Waldenstein trauert um Kurt Nowak

Werbung

Gemeinde, viele Vereine, Wegbegleiter, Familie und Freunde trauern um einen besonders engagierten Menschen: Kurt Nowak ist am 30. Juli im 79. Lebensjahr verstorben. Bis zuletzt brachte er sich ein, war etwa noch Waldensteiner Ortsgruppen- und Gemeindegruppenobmann des Arbeitnehmerbundes ÖAAB.

Diese Funktionen hatte er seit den 1970er Jahren inne, war in der ÖAAB-Landesleitung aktiv und Träger des Silbernen Ehrenzeichens für Verdienste um das Land NÖ sowie des Goldenen Ehrenzeichens der Volkspartei NÖ. Bis zum vergangenen Mai saß Nowak der Fraktion Christlicher Gewerkschafter im Bezirk vor. Beruflich war er nach der Maurerlehre bei Leyrer+Graf über 40 Jahre bei der Straßenmeisterei Schrems tätig, Personalvertreter und Hauptvertrauensmann der NÖ Straßenbauabteilung 8.

Gefragt nach den Zielen hinter seinem Engagement nannte Nowak stets die Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen, er stellte einen hohen Anspruch an die Tätigkeit als Arbeitnehmervertreter. In seiner Heimatgemeinde war er von 1995 bis 2010 im Gemeinderat. Bürgermeister Alois Strondl trauert um einen „sehr guten Freund. Kurt hat das Leben in unserer Gemeinde und ihre Entwicklung entscheidend mitgeprägt.“ Für seine Funktionärstätigkeit im Waldensteiner Tennisverein wurde Nowak das Goldene Ehrenzeichen des NÖTV verliehen. Er war bis zu seinem Ableben unter anderem Mitglied in Verschönerungsverein, Feuerwehr (30 Jahre Verwalter), Chor Waldenstein und SC Koller Nondorf. 42 Jahre lang war er Gruppenkassier der 1. Fußball-Klasse Waldviertel.

Der Verstorbene wird am Freitag ab 10 Uhr in der Pfarrkirche Waldenstein aufgebahrt und nach der Trauerfeier (14 Uhr) bestattet. Er hinterlässt seine Gattin und zwei Töchter mit Familien.

