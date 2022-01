Ausblick: Bühne Heidenreichstein ist „flexibel bis zum Umfallen“

Das geplante „Jahr der jungen Bühne“ hatte es schwer: Die Produktion „20.000 Meilen unter dem Meer“ der Bühne Heidenreichstein wurde schon 2020 und 2021 aufgrund von Corona verschoben. Heuer soll es endlich soweit sein – ab 11. März unter der Regie von Jakob Allram.

Es ist eine schwere Zeit für „Laientheater“

Die Corona-Regeln erlaubten es oft nur den Berufsbühnen zu proben. 2020 hat die sonst sehr aktive Bühne Heidenreichstein gar nicht gespielt, 2021 wurde die Lenziade abgesagt, im Sommer konnte dann mit „Meier Helmbrecht“ in der Burg das 40-Jahr-Jubiläum der seit 1981 bestehenden Bühne gerettet werden. Die Besucherzahlen waren dabei zwar etwas rückläufig, berichten die künstlerischen Leiter Rupert Wurz und Jürgen Hanisch im NÖN-Gespräch, aber es gab sehr gute Rückmeldungen und man war froh, überhaupt spielen zu können.

Die Weihnachtsproduktion wurde dann im Oktober schweren Herzens abgesagt – eine schwierige Entscheidung: „Da haben wir üblicherweise viele Buchungen von Schulen. Aber die haben sich auch nicht getraut“, berichtet Wurz. Genau zur geplanten Premiere kam dann der Lockdown. „Hätten wir geprobt – wie frustrierend wäre das gewesen. Im Nachhinein war es eine gute Entscheidung“, ergänzt Jürgen Hanisch.

Aber man gibt nicht auf

Nachdem man nach wie vor „unbedingt etwas auf die Bühne stellen will“, wird geplant wie in ganz normalen Zeiten – auch für heuer. Und dann eben an die Situation angepasst: „Wir sind flexibel bis zum Umfallen“, so Wurz. Also wird aktuell schon geprobt – im Probenlokal werden die Corona-Maßnahmen schön langsam zur Routine. Wurz, der auch die Präventionskonzepte für einige andere Events in Heidenreichstein geschrieben hat, berichtet, dass es schon 2021 gut funktioniert hat. „20.000 Meilen unter dem Meer“ soll nicht im Volksheim, sondern in der Margithalle stattfinden, wo man mehr Platz hat, um Abstand zwischen den Stühlen zu ermöglichen.

So sollen heuer, wenn alles gut läuft, gleich vier Stücke zu sehen sein: Im Juni will man „Mit besten Empfehlungen“ von Hans Schubert aufführen, im August „Don Camillo und seine Herde“ von Gerold Theobalt. Einen dritten Anlauf gibt es auch für ein weiteres Nachwuchs-Stück: „Salma und Leilah“ von Severin Fichtenbauer soll heuer im November gezeigt werden.

Natürlich heißt es weiterhin, mit einer gewissen Unsicherheit zu leben. Umbesetzungen sind nicht nur in kleinen Theatern immer schwierig.

Und man weiß nicht, ob auch das Publikum sich den Umständen anpasst und flexibler wird – oft werden Theaterkarten ja schon Wochen vor der Vorführung erstanden. Wurz: „Natürlich kann es auch sein, dass Menschen sich in großen Gruppen nicht wohl fühlen.“

Dass Theater den Leuten noch wichtig ist

Zumindest jenen, die es machen – habe man auch am sogenannten internen „Theateressen“ gemerkt, das mit 55 Leuten im Vorjahr sehr gut besucht gewesen sei, berichtet Hanisch. Im heurigen Jahr soll auch der Verein personell neu aufgestellt werden. Die Verjüngung soll man also auch in der Obmannschaft und in der künstlerischen Leitung bemerken, also werden sich Wurz und Hanisch zurückziehen, um Jüngeren Platz zu machen. Mehr wollen die beiden derzeit noch nicht verraten, sie wollen der Vereinsversammlung, die im März ansteht, nicht vorgreifen. Nur soviel: „Es wird ein Jahr der Veränderung.“

