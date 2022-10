Bankomat-Diebstahl in Weitra: Ermittlungserfolg für Landeskriminalamt

Anfang Februar verschafften sie sich laut Polizei Zugang zu einem Geschäft in Weitra, nahmen Einbruchswerkzeug aus den Verkaufsregalen und versuchten einen im Markt aufgestellten Bankomaten aufzuschneiden. Dabei wurden sie von einem unbeteiligten Zeugen gestört und flüchteten ohne Beute. Bei Erhebungen von Kriminalisten des Landeskriminalamtes wurden weitere ähnliche Tathandlungen im Bundesgebiet festgestellt.

Durch die Ermittlungen und mit Unterstützung der tschechischen Polizeibehörden gelang es, wie die Landespolizeidirektion in einer Aussendung mitteilt, die Identität von vorerst zwei Verdächtigen der Tätergruppe zu klären. Am 18. April wurden demnach drei Beschuldigte – ein bereits ausgeforschter 27-Jähriger sowie zwei weitere rumänische Staatsbürger im Alter von 42 und 44 Jahren – im Bezirk Mistelbach angehalten und vorläufig festgenommen.

Gesamtschaden beträgt rund 170.000 Euro

Die drei Männer zeigten sich laut LPD teilweise geständig und wurden in die Justizanstalt Krems eingeliefert. Nach Abschluss der Ermittlungen konnten den Beschuldigten demnach insgesamt 21 Delikte in den Bezirken Gmünd, Horn, Mistelbach, Güssing, Oberwart, Oberpullendorf sowie im steirischen Bezirk Südoststeiermark und im oberösterreichischen Freistadt und Urfahr-Umgebung zugeordnet werden.

Die LPD spricht von einer Gesamtschadenssumme von rund 170.000 Euro. Am 6. September konnte ein bis dahin noch flüchtiger 34-jähriger Beschuldigter laut Polizei in Deutschland festgenommen und am 20. September nach Österreich ausgeliefert werden. Er zeigte sich bei der Vernehmung demnach geständig. Auch er wurde in die Justizanstalt Krems eingeliefert.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.