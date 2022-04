Hund gerettet Vierbeiner saß bei Minusgraden in Heidenreichstein im VW-Bus fest

Lesezeit: 2 Min RG Red. Gmünd

Foto: FF Heidenreichstein

E in in einem VW-Bus eingesperrter Hund führte am 5. April vormittags zu einem nicht alltäglichen Feuerwehreinsatz in Heidenreichstein. Der Hundebesitzer sah keine andere Lösung und er wählte völlig verzweifelt den Feuerwehr-Notruf.