„Vom Rand zur Mitte“ Texte von Menschen mit Down-Syndrom (Trisomie 21)

Der Verein Werk | Stadt | Weitra lud am 27. Mai im Rahmen des Viertelfestivals zu einer Veranstaltung in die Jägerfabrik in Weitra. Unter dem Motto „Vom Rand zur Mitte“ las die in Weitra aufgewachsene Schauspielerin Manuela Seidl Texte von Menschen mit Down-Syndrom (Trisomie 21). Musikalisch untermalt wurde der Abend von Treibholz, einem großartigen Ensemble in einzigartiger Zusammensetzung aus dem Mostviertel: Michael Strauss (Querflöte), Astrid Stiefsohn (Oboe), Daniela Pinter (Klarinette), Bernd Fedrigotti (Saxophon) und Christine Trost-Schraml (Bassklarinette).

„Im Radio hörte ich Texte und Gedichte von Menschen mit Down-Syndrom. Es war so beeindruckend, dass für uns rasch feststand, wir wollen diesen Menschen Gehör verschaffen und eine Bühne bieten“, schildert Michael Strauss die Idee zu dem Abend. Betroffene erfahren immer noch Stigmatisierung und Ausgrenzung, obwohl sich der gesellschaftliche Umgang mit der Erkrankung schon gebessert hat.

Manuela Seidl ging es ähnlich: „Das Erarbeiten der Texte hat mich sehr berührt. Die Geschichten können amüsieren und gleichzeitig wachrütteln - ein überaus emotionaler Cocktail.“ Die Texte zeugen von den Schwierigkeiten und Vorurteilen, denen Menschen mit Down-Syndrom immer wieder begegnen, genauso hört man auch vom Mut, dem Glück und der Lebensfreude, die sie empfinden.

Alexandra Kuttner vom Verein Werk | Stadt | Weitra bedankte sich bei den zahlreichen Gästen und freute sich über die positive Resonanz.

