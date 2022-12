Gmünd, Weitra: Safeknacker-Quartett ist nun im Gefängnis vereint

Vor einigen Wochen wurde ein rumänisches Trio wie berichtet wegen Einbrüchen (teils versucht) in Märkte, Lagerhäuser und Firmen in Niederösterreich, Burgenland und Oberösterreich zu Gefängnisstrafen (dreieinhalb Jahre, 32 und 30 Monate) verurteilt. – Bei den Einbrüchen im Waldviertel waren die Täter wenig erfolgreich: Beim Knacken des Tresors im Lagerhaus Horn schlug sie der ausgelöste Alarm in die Flucht, beim Einbruch in die Lagerhausfiliale in Weitra wurden sie gestört und mussten ohne Beute flüchten. Lediglich im Lagerhaus in Gmünd erbeutete das Trio 7.260 Euro Bargeld und Kleingeld aus einem geknackten Kaffeeautomaten.

Das Trio war vor Gericht wortkarg und leugnend. Den Beschuldigten konnten aber anhand von Spuren 22 Einbrüche (teils versucht) zugeordnet werden. Dabei erbeutete es Diebesgut im Wert von rund 45.000 Euro und richtete einen Sachschaden von 120.000 Euro an. Dann konnte ein viertes Mitglied ausgeforscht werden. Vor Gericht zeigte sich der Rumäne wie die Komplizen wortkarg. Er wurde aber ebenfalls des Einbruchdiebstahls (teils versucht) für schuldig befunden und zu zweieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. Das Urteil ist rechtskräftig.

