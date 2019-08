Als 1966 das erste Schremser Volksfest unter Organisator Karl Drnek über die Bühne ging, war noch kaum absehbar, welche Entwicklung es nehmen wird. Heuer findet die Veranstaltung schon zum 50. Mal statt: ein Rückblick.

Schon damals wurde das Volksfest vom Roten Kreuz Schrems veranstaltet – in Kooperation mit dem ASV Schrems. Während mittlerweile am Gelände des City Centers gefeiert wird, war in den Anfängen der heutige Rzepa-Parkplatz Ort des Geschehens. Weil das Volksfest teils von Oktoberfesten abgelöst war, findet erst heuer das 50. Jubiläum statt.

Das Schremser Volksfest galt waldviertelweit lange als das Größte dieser Art. „Früher gab es kaum Konkurrenz. Vergnügungspark und tolles Programm waren die Alleinstellungsmerkmale“, erklärt Ortsstellenleiter Reinhard Österreicher den Erfolg des Schremser Rot-Kreuz-Festes. Seit 2015 ist der Altbürgermeister hauptverantwortlich für die Organisation. Lange Zeit gehörten auch die Gewerbeausstellungen zum Programm. Weil dann aber immer weniger Betriebe ihre Waren ausstellen wollten, mussten sie eingestellt werden. Dazu merkt Österreicher an: „Viele Schremser Firmen gibt es nicht mehr. An ihre Stelle traten Supermärkte und Konzerne.“

Zum Jubiläum wird es ruhig am Festgelände

Die Herausforderungen für die Festorganisation heutzutage ortet er im Finden geeigneter Mitarbeiter. Immerhin bedarf es etlicher helfender Hände: während die Bewirtung der Gäste früher von einem eigenen Festwirt übernommen wurde, ist das mittlerweile Aufgabe von Mitarbeitern des Roten Kreuzes Schrems.

Um sich trotz verschärfter Konkurrenzsituation zu behaupten, wird laufend am Festmodell gearbeitet. So findet zum Jubiläum am 24. August wie berichtet erstmalig eine „Ö3-Silent-Disco“ statt. Beginn ist um 21.30 Uhr, das Warm-Up steigt ab 20 Uhr. Alle Besucher der Ö3-Silent-Disco bekommen einen kabellosen Kopfhörer. Ein Ausweis muss als Pfand hinterlegt werden. Zwei DJs spielen gleichzeitig auf zwei unterschiedlichen Kanälen, zwischen denen man selber wechseln kann. Entweder man feiert zum Partymix aus den aktuellen Charthits oder tanzt zum Fun-Kanal im Ohr. Österreicher betont: „Wir hoffen, dass das Fest gut von der Bevölkerung angenommen wird. Davon ist der Erfolg abhängig.“

Den erzielten Gewinn verwendet das Rote Kreuz Schrems für die Ausstattung. Mit der Unterstützung der Bezirksstelle Gmünd können so beispielsweise auch moderne neue Fahrzeuge angekauft werden. Österreicher betont aber auch den großen Anteil der Schremser Unternehmen am finanziellen Erfolg des Events.