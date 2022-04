Kirchberg am Walde: Lieder der Heimat von Peter Maier

Der Kapellmeister der Trachtenkapelle Kirchberg, Peter Maier, kann es nicht lassen, seine Freude an der Musik und die Verbundenheit zu seiner Heimat kundzutun: Er veröffentlichte sein zweites Studioalbum mit Heimatliedern.

„Mein erstes Album war ein großer Erfolg“, berichtet Maier, der Musiker mit Leib und Seele ist. Viele Lieder hat er noch so in Erinnerung, wie seine Eltern sie sangen, so zum Beispiel „Amara das Zigeunermädchen“. Die Pandemiezeit gab ihm aber auch die Möglichkeit, zwei neue Lieder zu komponieren: das Lied von der „Hoffnung“ und „Frei wie ein Vogel“. Außerdem ist auf dieser CD das Kirchberger Heimatlied zu finden. Bei den Aufnahmen wurde Maier stimmkräftig von acht Damen des Kirchberger Kirchenchors unterstützt.

