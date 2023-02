Volles Haus beim Ball der Vereine

Dazu luden die engagierten Institutionen der Stiftsgemeinde in das Gasthaus "Zur Alten Post" ein.

Bürgermeister Günter Schalko konnte an diesem Abend neben den zahlreichen Vereinsvertretern auch die Landjugend Litschau begrüßen, die für die schwungvolle Eröffnung des Abends verantwortlich zeichnete. Für Tanzmusik und beste Unterhaltung waren schließlich die Musiker der Liveband "For You" im Einsatz, die stets für eine volle Tanzfläche sorgten.

Letztendlich diente dieser Ball auch dem guten Zweck, denn mit dem Erlös dieser Veranstaltung wird die Rotkreuz-Stelle Litschau unterstützt.

