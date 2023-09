Country Night - eine Nacht wie im Wilden Westen

Nicht nur in den Räumlichkeiten des Veranstaltungszentrums, sondern auch im angeschlossenen Zelt waren alle Plätze besetzt. Das Outfit der meisten anwesenden Personen und auch die Verpflegung entsprach dem Wildwest-Stil, dazu passte auch die Musik der „Steel Back Band“ und der „Holy Ann and the Jukebox Junkys“. Feuerwehr-Kommandant Berhard Grill ist mit dem Erfolg der Veranstaltung rundum zufrieden.