Die Weitraer Floriani wurden während ihres Brandeinsatzes zum Unfallort beordert, die Weitraer Polizisten erhielten Unterstützung von den Kollegen aus Bad Großpertholz.

Eine Fahrzeuglenkerin war kurz nach 13 Uhr auf der B119 von Großschönau in Richtung Weitra unterwegs und wollte nach links abbiegen. Die dahinterfahrende Pkw-Lenkerin setzte zu diesem Zeitpunkt zum Überholen an. Es kam zum Zusammenstoß. In Folge krachte das Fahrzeug, das zum Überholen angesetzt hat, in einen Baum. Die Lenkerin erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Landesklinikum Horn geflogen. Die zweite Lenkerin wurde ins Landesklinikum Gmünd gebracht, laut Polizei erlitt diese leichte Verletzungen.

Im Einsatz standen die Feuerwehren Weitra, Spital und Großwolfgers, das Rote Kreuz und die Polizei.