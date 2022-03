Gemeinschaftspraxis will wachsen: Energetiker ziehen um

Während im Hoheneicher Betriebsgebiet an der B41 wie berichtet die Arbeiten zu einem großen Photovoltaik-Projekt laufen, erfolgt wenige Meter weiter der Spatenstich zu einer neuen Baustelle. Die Energiegesundheitspraxis von Andreas und Christa Koppensteiner zieht vom Gmünder Schubertplatz nach Hoheneich. Es soll Platz für neue Optionen geschaffen werden.

Die Gesundheitspraxis entsteht auf einem etwa 2.000 m² großen Grundstück, das sich – von der B41 kommend – im linken Teil des Gewerbegebietes befindet. Für den Standort habe die gute Verkehrsanbindung gesprochen, erklärt Andreas Koppensteiner. Am Schubertplatz sei auch die Kurzparkzone immer wieder ein Thema gewesen, nun soll es direkt vor dem neuen Gebäude Parkmöglichkeiten geben. Im Erdgeschoß wollen Andreas und Christa Koppensteiner auf 100 m² vier Einzelbehandlungsräume einrichten, im Obergeschoß soll auf der gleichen Fläche ein Einzelbehandlungsraum, Technikraum und ein teilbarer Seminarraum entstehen.

Erster Umzug: Als zuhause der Platz zu eng wurde

Andreas Koppensteiner ist seit über zehn Jahren selbständig.

Begonnen hat all das in kleinem Rahmen: Andreas Koppensteiner ist seit 2010 als Energetiker selbständig. Anfangs im eigenen Haus – wo auch Gattin Christa im selben Bereich gearbeitet hat. „Der Platz wurde zu eng und wir haben entschlossen, eine Gemeinschaftspraxis zu gründen“, sagt er. 2014 folgte der Umzug an die Adresse Schubertplatz 6. „Der Vermieter hat uns immer unterstützt, dank seiner Hilfe wurde unsere Vision wahr.“ Aber: „Jetzt geht es darum, den nächsten Schritt zu tun.“

Christa Koppensteiner arbeitet ebenfalls im Energetik-Bereich.

Gedanken zur räumlichen Veränderung habe es schon länger gegeben, die fixe Entscheidung allerdings erst zu Jahresbeginn gefallen. Mit der Schaffung der Infrastruktur am Grundstück im Hoheneicher Gewerbegebiet wurde schon begonnen. In den nächsten Tagen soll es – wie Koppensteiner erklärt – mit dem Gebäudebau losgehen. Der Umzug ist fürs heurige Jahr vorgesehen: „Es ist alles geplant, ich bin optimistisch, dass es sich ausgeht.“ In den Lockdowns wurden Therapieeinheiten teilweise online abgehalten, im Neubau wird es deshalb dementsprechende technische Ausstattung geben.

Teil des Teams ist auch Manuela Filler. Ziemlich viele Räume für drei Personen, oder? „Am Gelände und im Gebäude ist noch Platz – und das ist auch so gewollt“, erklärt Andreas Koppensteiner. Hinter dem Umzug steckt nämlich auch die Idee, weitere Gesundheitsanbieter in der Praxis aufzunehmen – von der Physiotherapie über die Logopädie bis zur Diätologie. „Wir wollen uns vergrößern und auch anderen Unternehmern den Sprung in die Selbständigkeit erleichtern, indem wir Räume vermieten. Die Kunden hätten dadurch große Vorteile, die Bereiche würden einander ergänzen“, sagt er. Die Suche nach Interessenten läuft.

Schlafprobleme, Erschöpfung, Wundheilung nach Operationen oder Schmerzen ganz allgemein: Die gesundheitlichen Probleme, mit denen Patienten in die Energie-Gesundheitspraxis kommen, seien vielfältig. „Wir sehen uns nicht als Konkurrenz zur Schulmedizin – sondern als Ergänzung“, betont Koppensteiner: „Wenn ein Knochen gebrochen ist, gehört der Patient schulmedizinisch versorgt. Aber danach ist er bei uns gut aufgehoben.“ Denn: „Für uns ist wichtig, dass wir auch auf Gefühle, Gedanken und Erfahrungen einwirken, damit blockierte Selbstheilungskräfte wieder ins Fließen kommen“, sagt er.

Arbeit in der Aura und im Energiekörper

Skepsis gegenüber seinem Berufsfeld gebe es nach wie vor und bis die überwunden ist, brauche es eben Zeit. Andreas Koppensteiner spricht von einem „konstanten Wachstum“ der Praxis. Und davon, dass Kunden auch mal zwei bis drei Stunden Anfahrtszeit in Kauf nehmen. Beim weitest entfernten seien es sogar um die acht Stunden. Ein möglicher Grund: „Wir arbeiten hauptsächlich im Energiekörper und in der Aura des Menschen, um ganzheitliche Lösungen zu finden.“

