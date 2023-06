Espresso & Music, Dorfbründl: Nächste Rochade am Gastro-Sektor

Am Gastrosektor des Bezirkes Gmünd bleibt allerhand in Bewegung. Erst im Mai hatte die NÖN über bevorstehende Wirte-Abschiede in Moorbad Schrems (Herbst) und Dorfbründl Niederschrems berichtet, vorige Woche vom Wechsel der erst vor vier Monaten ins ehemalige Steirerstüberl in Gmünd gekommenen Pächterin Sabrina Klein – sie übernimmt die „Cantinetta“ im City-Center Schrems. Nun stehen im beliebten „Espresso & Music“ in der Gmünder „Einkaufsmeile“ Veränderungen an: Sabine und Karl Hackl zieht es bis Herbst ins freigewordene Dorfbründl.

Sieben Jahre lang betrieb Sabine Hackl gemeinsam mit ihrem Gatten Karl das „Espresso & Music“, zuletzt wurde auch eine Lotto/Toto Annahmestelle installiert. Jeden zweiten Mittwoch im Monat gibt es einen musikalischen Abend mit Künstlern und immer wieder Bilderausstellungen.

Abschiednehmen heißt es für Sabine (links) und Karl Hackl (rechts) im Espresso & Music in der Gmünder Einkaufsmeile. Foto: Karl Tröstl

Betrieb im „Dorfbründl“ soll im Herbst starten

Nun haben sich die beiden entschlossen, ihr Wirken als Gastwirte in das kürzlich frei gewordene „Dorfbründl“ nach Niederschrems zu verlegen.

Der Name „Dorfbründl“ soll bestehen bleiben und das Lokal mit einem etwas geändertem Konzept betrieben werden – worüber noch einige Überlegungen zu treffen sind. In erster Linie soll es ein Heurigenlokal mit Wochenend-Gastronomie werden. „Diverse Live-Musikveranstaltungen werden wir in etwas anderer Form und vor allem ohne Konkurrenz für den Nachfolger im Espresso beibehalten“, so Hackl. Die Hackls haben das Espresso & Music in Gmünd sehr gerne betrieben, sich aber nun – nach langer „Zeit des Verliebtseins“ – mit dem Dorfbründl einen lang ersehnten Traum erfüllt.

„Die Lokalität ist uns schon immer am Herzen gelegen, der Eigentümer hat sehr viel Herzblut in das Gebäude gesteckt. Da es jetzt frei wurde, haben meine Frau und ich die Gelegenheit ergriffen, um diese Herausforderung anzunehmen“, erzählt Karl Hackl im Gespräch. Für Herbst ist geplant, den Betrieb im Dorfbründl aufzunehmen. Man erhofft sich, dass das neue Konzept aufgeht und das Heurigenlokal angenommen wird.