"Auch ein paar Gedanken für das seelische Wohl der Menschen können in Zeiten wie diesen oft hilfreich sein. Vielleicht ist es gut, nicht NUR an die leibliche Befindlichkeit in diesem tragischen Lebensabschnitt zu denken", meint der Heimatdichter Karl Schmutz aus dem Lainsitztal. Er hat dazu folgende Zeilen verfasst:

Botschaft & Chance

Herr unser Gott und Vater,

bewahre uns vor dem Coronavirus

und stoppe seine rasante Ausbreitung

um weiteres Leid und Tod zu verhindern.

Schenke uns aber auch die Erkenntnis,

dass wir diese schwere Krise

vielleicht, in vielerlei Hinsicht,

auch als Botschaft an uns erkennen.

Danken wir den vielen Helfern

die selbstlos und unermüdlich

für unseren Schutz sorgen und kämpfen

und dabei Gesundheit und Leben riskieren.

Für die Tausenden Covid-19-Erkrankten

bitten wir um baldige Genesung

und für die Seelen der Pandemie-Opfer

beten wir:

„Herr lass‘ sie deine Herrlichkeit schauen“!



