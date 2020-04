Am Rathausplatz tut sich auch in Coronazeiten was: Der Hoheneicher Herbert Forstner eröffnet am Rathausplatz sein „Atelier Herbert Forstner“. Die „Galerie 60+“, die er vor drei Jahren in der „Alten Post“ in Hoheneich eröffnet hat, wird er Ende April schließen.

„Der Zufall wollte es, dass ich meine Schaffensstätte nach Weitra verlege. In Hoheneich war das Interesse an meinen Werken sowieso nicht groß“, betont der Künstler. Am Weitraer Rathausplatz pachtete er das Geschäftslokal, aus dem Rechtsanwalt Oswin Hochstöger vor längerer Zeit ausgezogen ist, adaptierte es zum Atelier und übersiedelte seine Werke. „Hier stehen mir zwei große Auslagen zur Verfügung. Außerdem gibt es hier ein größeres Interesse. Trotz der wenigen Menschen am Rathausplatz haben schon viele davon gefragt, was ich hier mache“, betont Forstner.

Aufmerksam wurde er auf das Geschäftslokal bei einem Weitra-Besuch vor Weihnachten. Ein Plakat von der Werkstatt Weitra habe auf das freie Objekt hingewiesen. „Die Hausbesitzerin war zufällig anwesend, so habe ich gleich mein Interesse an meinem neuen Atelier bekundet“, erzählt Forstner.

Seine neue Galerie eröffnet er nach Ostern, die offizielle Eröffnung soll „nach der Maskenpflicht“ stattfinden.

Apropos: Für Besucher, die jetzt schon vorbeischauen wollen, stellt er Masken zur Verfügung.