Salon übersiedelt: Geschäft in der Conrathstraße wird wieder belebt

Erst im Oktober hat er sich mit einem eigenen Frisörsalon am Weitraer Rathausplatz selbstständig gemacht, nun übersiedelt Brahim Monir beruflich nach Gmünd. An der Adresse Conrathstraße 19 wird gerade der neue Salon eingerichtet, Anfang Februar soll es losgehen.

Den Salon in Weitra hat Monir vor wenigen Tagen geschlossen, er habe sich an diesem Standort wirtschaftlich nicht gut entwickelt, sagt der Unternehmer. Der Name bleibt auch für den Gmünder Salon gleich: Bei „Friseur Josef“ bietet Brahim Monir, der in Syrien zum Frisör ausgebildet wurde, vor allem Herren- und Kinderhaarschnitte an.

In dem Geschäftslokal in der Conrathstraße hat sich einst die Tierhandlung Fastenbauer befunden, ab 2015 war hier das syrische Lebensmittelgeschäft „Romav“ untergebracht und zuletzt „Mex-Store“, ein Shop, in dem Produzenten ihre Erzeugnisse anbieten konnten, ohne ein eigenes Risiko und Kosten für ein Geschäft tragen zu müssen.

