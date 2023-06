Backhausen: Letzte Tage zwischen Frust und Hoffnung

Vier Monate ist es her, seit eine via NÖN.at an die Öffentlichkeit gekommene und medial oft übernommene Nachricht für Betroffenheit gesorgt hatte: Möbel- und Dekorstoff-Erzeuger Backhausen kündigte im 174. Bestandsjahr die Betriebsschließung „bis zum 30. Juni 2023“ an. Die Spuren der Ende 2022 verstorbenen Louise Kiesling seien „zu groß, um von Nachfolgern besetzt zu werden“. Kiesling hatte Backhausen 2014 von einer Gruppe um Altkanzler Alfred Gusenbauer erworben, die das einstige Aushängeschild der Textilindustrie im Waldviertel ihrerseits 2013 nach einem Konkurs übernommen hatte. Wenige Tage vor diesem 30. Juni schwankt die Stimmung in der Belegschaft zwischen Frust und dem kleinen Funken Hoffnung.

Noch im Spätwinter waren 38 Mitarbeitende in Hoheneich beschäftigt, dazu etwa ein Dutzend in Wien und im Vertrieb. Gearbeitet wird nun mit wenigen Ausnahmen nicht mehr, heißt es aus der Belegschaft: „Die letzten Aufträge wurden im Mai abgearbeitet, die Produktion ruht seit mehreren Wochen. Der Großteil ist bereits freigestellt.“ In der Verwaltung seien einzelne Beschäftigte mit letzten Tätigkeiten befasst. Einzelne Härtefälle bleiben demnach über den Juni hinaus formell angemeldet, um ein Übergleiten in die Pension zu ermöglichen.

Sozialplan: Anfragen bei Gewerkschaft zu spät

Insgesamt herrsche unter den Gekündigten allerdings weniger der Eindruck der großherzigen Abschiedsgesten, zeigt sich ÖGB-Regionalsekretär Erich Macho enttäuscht. Eine erste Verhandlungsrunde über einen Sozialplan verlief wie berichtet schon im Februar im Sand – das Angebot sei „nicht wirklich stolz“ gewesen, hatte AK-Bezirksstellenchef Michael Preissl da schon geraunt. Der finale Sozialplan sei nun mit der Gewerkschaft nicht mehr abgesprochen worden, bedauert Erich Macho. Mehrere Mitarbeitende hätten gutgläubig unterschrieben, sich mittlerweile aber angesichts der darin verankerten Zahlungen an den ÖGB gewandt. „Sie sind schäbigst abgefertigt und entsorgt worden. Aber sie haben größtenteils unterschrieben, auch deshalb, um immerhin die einvernehmliche Kündigung zu erwirken“, sagt er. Tun könne man nun nichts mehr.

Zahlen nennt Macho nicht. Aus dem Betriebsumfeld ist von Erstangeboten im Rahmen eines Sozialplans im mittleren dreistelligen Bereich für Beschäftigte mit weniger als fünf Dienstjahren und dem Doppelten für alle Längergedienten die Rede. Das habe deutlich nach oben korrigiert werden können, aber eben auf insgesamt immer noch niedrigem Niveau.

Einzelne wurden demnach auf der Jobsuche bereits fündig. Andere hoffen noch.

Hoffnung besteht auch dahingehend, dass sich in den Gerüchten um Interessenten und Szenarien einer künftigen Produktion in Hoheneich tatsächlich ein Funken Wahrheit verbirgt und es auch nach dem 30. Juni eine Zukunft am 1870 errichteten Werksareal des einstigen „k.u.k. Hoflieferanten“ im Eck zwischen B41 und Gmünder Stadteinfahrt gibt – eventuell sogar im Textilbereich.

Blicke zurück: Luxusausstatter, Hoflieferant, Konkursfall - und ein Neustart

Backhausen blickt als Produzent von Luxusstoffen und ehemaliger „k.u.k. Hoflieferant“ auf eine 174-jährige Geschichte zurück. Gegründet 1849 durch Carl und Johann Backhausen in Wien als „Joh. Backhausen & Söhne“, errichtete die Firma im Jahr 1870 auf halber Eisenbahnstrecke zwischen Wien und Prag die Fabrik in Hoheneich. Backhausen stattete Parlament, Hofburg, Rathaus und Staatsoper in Wien aus, erwarb nach 1903 mehrere Tausend Originalentwürfe der Wiener Werkstätten und sorgte auch in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts noch international für Furore als Ausstatter von Luxushotels, Restaurants, Cafés, Theater oder Konzerthallen.

Die Textilkrise, die im Angesicht internationaler Billigst-Konkurrenz ab den 1970ern zahlreiche Waldviertler Unternehmen erfasste, etliche Leitbetriebe und mehrere tausend Jobs vernichtete, erreichte lange nach der Jahrtausendwende auch Backhausen. 2012 wurde ein Sanierungs- zum Konkursverfahren umgewandelt, die Familie Backhausen musste den Traditionsbetrieb mit zuletzt noch mehr als hundert Beschäftigten nach über 160 Jahren einer Gruppe um Altkanzler Alfred Gusenbauer und Alon Shklarek überlassen. Die verkaufte 2014 weiter an Piëch-Nichte Louise Kiesling, die den Fortbetrieb zu einer Herzensangelegenheit machte.

Infolge ihres Ablebens am 9. Dezember 2022 wurde im Februar über die Firmen-Homepage die „bis zum 30. Juni 2023“ beschlossene Schließung der nunmehrigen Backhausen GmbH kommuniziert. Kieslings Fußstapfen seien „zu groß, um von Nachfolgern besetzt zu werden“. Das denkmalgeschützte Backhausen-Archiv werde unabhängig von der Unternehmensschließung weiterhin „in gewohnter Weise sorgfältig betreut“, heißt es mittlerweile auf der Firmenseite.