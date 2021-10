Zwei Monate nach der NÖN-Exklusivstory über den bevorstehenden Rücktritt des Schremser Bürgermeisters Karl Harrer (SPÖ) hat dieser mit Ende September den Hut genommen. Vize Peter Müller übernahm die Stadtführung interimistisch bis zur Neuwahl, für die der Gemeinderat am 13. Oktober in einer eigenen Sitzung zusammentritt. Müller wird dabei von der SPÖ als Bürgermeisterkandidat nominiert. Von der Personalrochade betroffen sind auch Michael Preissl, Martin Speychal und Peter Zotter.

In der SPÖ alle für Müller und Speychal, Preissl als „demokratische Entscheidung“

Peter Müller ist Obmann der Stadtpartei und Wunschkandidat des geschiedenen Bürgermeisters Harrer für die Nachfolge, parteiintern fiel die Entscheidung um die künftige Nummer eins einstimmig.

Um die Nummer zwei war das Rennen zwischen Klubchef Michael Preissl und Stadtrat Franz Ableidinger spannender. Müller: „In einer demokratischen Entscheidung zwischen zwei Kandidaten wurde Preissl als Vizebürgermeister-Kandidat vorgeschlagen.“ Preissl (59), Leiter der Arbeiterkammer-Bezirksstelle Gmünd und Bereitschafts-Kommandant im Katastrophendienst bei der Feuerwehr, der vorige Woche auch stolzer Großvater wurde, soll Klubchef bleiben und von Müller das wichtige Finanz-Ressort übernehmen.

Die Funktion des Stadtrates für Kunst, Kultur und Sport soll indes nach eineinhalb Jahren vom Kottinghörmannser Preissl an den Kollersdorfer Martin Speychal übergehen. Der 52-jährige Arbeiter bei Eaton ist seit 2015 im Gemeinderat, Obmann im Naturpark-Verein und auch Sicherheits-Gemeinderat.

Jung-Sozialdemokrat zieht neu in Gemeinderat ein

Die SPÖ hat in Schrems seit der Gemeinderatswahl 2020 keine absolute Mehrheit mehr, hat daher eine Partnerschaft mit der Grünen Liste geschlossen – ohne deren Beteiligung an Ämtern der Stadtregierung. Alle parteiinternen Entscheidungen seien auch mit den Grünen abgesprochen, so Müller.

Weil von Karl Harrer freilich auch das Mandat im Gemeinderat frei wurde, war auch dort eine Nachbesetzung notwendig – weil das Mandat fix für eine Partei bestimmt ist, braucht es dazu keine Abstimmung. Peter Müller hat daher schon vorige Woche mit Peter Zotter – Jahrgang 2001 – einen Genossen aus der „Jungen Generation“ als neuen Gemeinderat angelobt. Der Mediendesigner bei der „kubator GmbH“ in Gmünd kümmerte sich bereits zuvor um den digitalen Auftritt der SPÖ Schrems.

Wer ist der designierte neue Bürgermeister?

Peter Müller ist 55 Jahre alt, verheiratet, Vater zweier erwachsener Kinder und zweifacher Großvater, er lebt Zaun an Zaun mit dem nunmehrigen Altbürgermeister Harrer „Am Grünen Weg“ in Schrems. Der Bankangestellte fand einst 21-jährig den Weg zu den Sozialdemokraten, war zwischen 1991 und 2014 Hauptkassier. 2000 zog er erstmals in den Gemeinderat ein, 2004 wurde er Stadtrat für Finanzen. 2015, als Karl Harrer den damaligen Bürgermeister Reinhard Österreicher ablöste, folgte Müller auf Harrer als Vizebürgermeister.

Politisch wird die Aufgabe für den künftigen Bürgermeister in Schrems nicht einfach, die Fronten zur Opposition sind seit mittlerweile mehreren Jahren verhärtet. Bei der konstituierenden Sitzung nach der Gemeinderatswahl 2020 hatte Müller als Vize genauso wie Harrer als Bürgermeister nur die Stimme von 15 der 28 anwesenden Mandatare erhalten, ÖVP, Liste Prinz und FPÖ dürften geschlossen gegen das Duo gestimmt haben.

Hoffnung auf besseres Miteinander mit der Opposition

Jetzt will Peter Müller allen Fraktionen die Hand reichen. „Ich hoffe, dass wir wieder zu einem besseren Miteinander im Gemeinderat finden und Streitereien durch Besprechungen im Vorfeld ausräumen können“, sagt er im NÖN-Telefonat: „Mein zentrales Anliegen ist, dass wir einfach arbeiten und etwas für Schrems weiterbringen. Insofern würde ich mich freuen, am 13. Oktober auch das Vertrauen aus den anderen Parteien zugesprochen zu bekommen.“

Müller, inzwischen auch Vorsitzender der SPÖ-Stadtorganisation, will nach der sich abzeichnenden Kür zum Stadtchef beruflich bei der Bank Austria Stunden reduzieren. „Ich möchte zumindest einen Tag die Woche zur Gänze am Gemeindeamt verbringen, aber auch zwischendurch immer wieder hier sein“, sagt er im NÖN-Gespräch: „Das wird natürlich eine zeitliche Herausforderung, aber ich werde diese gerne annehmen.“