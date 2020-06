Die Schrammelstadt Litschau ist demnächst wieder um einen Betrieb reicher: Erich Eggenweber siedelt am unteren Stadtplatz Nummer 16 seine „Siamo Kachelofen Hafnerei Litschau“ an. „In Litschau habe ich meinen Platz gefunden, hier kann ich neu durchstarten“, freut sich Erich Eggenweber über die bevorstehende Eröffnung am kommenden Freitag.

Form und Funktion

Eggenweber betreibt bereits eine Firma in Litschau und eine Keramik-Werkstatt mit Atelier in Nagelberg, er hat die Stadt Litschau lieben gelernt und ist im vorigen August auch privat hierher übersiedelt. Eggenweber ist freischaffender Künstler und Quereinsteiger in der Branche, als solcher allerdings seit über 30 Jahren tätig. Mit Keramik-Kachelofendesign hat er begonnen und sich einen Namen gemacht, zudem baut er nun seit über 30 Jahren Kachelöfen – der Hafnermeister wurde gemacht, und Erfahrung in der Entwicklung von Kachelöfen gesammelt.

„Innovative Lösungen zu finden, Form und Funktion in Einklang zu bringen, das sehe ich als meine Herausforderung und Arbeit“, so Eggenweber. „Die Produktpalette geht auch weiter – von Kachelöfen mit Spachteloberfläche bis hin zur kompletten Gestaltung der Räume.“ Außerdem können alte Kachelöfen abgebaut und neu aufgebaut, das Service von Öfen – vor allem Altöfen – vorgenommen und Kacheln reproduziert werden.

„Mehr als nur die Wärme des Kachelofens.“

Erich Eggenweber hofft, mit dem neuen Studio im Herzen von Litschau stärker öffentlich wahrgenommen zu werden, und damit auch neue Kunden zu gewinnen. Das Geschäftslokal wurde neu ausgemalt, Boden und Elektrik wurden neu gemacht. „Es ist sehr schön geworden – klein aber fein“, sagt er: „Ich freue mich, in Zukunft weiter Dinge zu bauen, mit denen Menschen Freude haben und mehr als nur die Wärme des Kachelofens genießen können.“ Mitarbeiter wird vorerst keiner aufgenommen, weil mit anderen Hafnerbetrieben kooperiert wird.

Zur Eröffnungsfeier kündigt er auch musikalische Unterhaltung durch Claudia Volf an.