Hohe Heizkosten: Zuschuss für Schremser gefordert

In der Stadt Gmünd wurde vor fünf Jahren auf Anregung von SPÖ-Stadtrat Michael Bierbach ein Heizkosten-Zuschuss in Höhe von damals 50 Euro für Hauptwohnsitzer eingeführt. Jetzt stehen auch in der Nachbarstadt Schrems die Zeichen auf Unterstützung, wobei diese über das Heizen hinausgehen soll – auch hier geht der Impuls von der Opposition aus.

Die ÖVP beantragt mit Unterstützung von Liste Prinz und FPÖ für die Gemeinderats-Sitzung am 16. Februar einen „Energiekostenzuschuss“ in Höhe von 75 Euro an sozial bedürftige Bürger. „Es darf nicht von der Geldbörse abhängen, ob man es in der Wohnung warm hat. Wenn die Energiepreise derart steigen, müssen wir seitens der Stadtgemeinde gegensteuern“, drängt ÖVP-Obmann David Süß. Er verweist auf den Vergleich 2021/2022 der Österreichischen Energieagentur, der eine Steigerung bei den Energiekosten von durchschnittlich 24,1 Prozent ausweist. Die Strompreise wur den im selben Zeitraum um 12,4 Prozent angehoben.

„Diese Preiserhöhungen treffen die Schwächsten unserer Gesellschaft besonders stark. Vom Land NÖ gibt es einen Heizkostenzuschuss von 150 Euro. Es wäre relativ einfach, diesen Zuschuss seitens der Stadtgemeinde aufzustocken und somit zielgenaue soziale Unterstützung zu leisten“, meint Süß. Das findet auch FPÖ-Gemeinderat Walter Hoffmann: Eine Kostensteigerung von fast einem Viertel sei „ein starker Griff in die Geldbörse für alle“. „Die Preissteigerungen bei Energiekosten sind enorm. Das bringt viele Haushalte ans finanzielle Limit. Die Gemeinde sollte deshalb Menschen, die besonders hart davon betroffen sind, finanziell unterstützen“, meint auch Listenchefin Viktoria Prinz.

David Süß hat bereits Kontakt mit der SPÖ aufgenommen: „Wir hoffen auf einen fraktionsübergreifenden Beschluss in der kommenden Sitzung. Die Zeit drängt, und schnelle Hilfe ist meist wirksamer.“ Bürgermeister Peter Müller (SPÖ) spricht sich auf NÖN-Nachfrage grundsätzlich positiv dafür aus. Er meint, dass man im Gemeinderat einen Konsens anstreben werde, „vielleicht können wir uns auf einen gemeinsamen Antrag einigen“.

