Die einen üben sich bereits in großer Vorfreude, für die anderen ist die bevorstehende Fußball-EM so irrelevant wie nie zuvor. Die NÖN machte einen Rundblick in die Gefühlswelt der Waldviertler Kicker.

Kader ist „eine gute Mischung“

Bei Landesligist Amaliendorf fand der Trainingsauftakt nach der Coronapause bereits statt. Sektionsleiter Michael Pichler hatte daher bisher noch keine Zeit für EURO-Gedanken: „Mitte Juni geht‘s los, oder? Da ist noch etwas Zeit, um vielleicht doch eine Euphorie aufkommen zu lassen.“

Anders sieht es ASV-Schrems-Trainer Patrick Wunsch: „Die Vorfreude ist bei mir schon groß, vor allem weil Österreich dabei ist. Den Kader von Teamchef Franco Foda finde ich okay, es ist eine gute Mischung von Routiniers und jungen Spielern. Ganz wichtig finde ich, dass Zuschauer zugelassen sind. Die werden für die nötige Atmosphäre sorgen.“

Weitra-Sektionsleiter Manuel Alt ergänzt: „Ich hoffe, dass Teamchef Foda David Alaba dort aufstellt, wo er bei Bayern auch immer gespielt hat. Dass Zuschauer dabei sein werden, ist für die Stimmung wichtig.“

Amateurfußball fehlt für Euphorie

„Steht ein Großereignis am Programm?“, scherzt LAZ Waldviertel-Vorstufenleiter und SC Zwettl-Sportdirektor Helmut Lamatsch. Ein ernsterer Lamatsch bringt auf den Punkt, was derzeit viele Funktionäre beschäftigt: „Das Hauptinteresse gilt jetzt dem eigenen Verein.“ Eine Aussage, die sich mit vielen seiner Kollegen deckt. „Irgendwie fehlt der Amateurfußball für eine echte Euphorie“, sagt Eggenburgs Andreas Höfler: „Bundesliga und 2. Liga haben zwar gespielt. Aber für echte Euphorie braucht es auch den Fußball abseits davon.“

Der Waldviertler im vorläufigen Kader

Mit dem St. Leonharder und früheren Horn-Nachwuchsspieler Christoph Baumgartner ist auch ein Waldviertler im vorläufigen Euro-Kader der österreichischen Nationalmannschaft. Derzeit gibt es noch ein Bangen um den Hoffenheim-Legionär – denn „Baumi“ laboriert noch an einer Verletzung. „Ich glaube, dass so ein europaweites Ereignis die Menschen von Corona ablenkt, sie auf andere Gedanken bringt und bei dem einen oder anderen Freude in den Alltag bringt“, sagt seine Mutter Sabine.

Die Freude ist auch bei Markus Reiss, Horner Nachwuchsleiter, groß: „Endlich wieder gute Spiele jeden Tag, ein ganzes Monat lang. Das ist in Coronazeiten gesellschaftlich und emotional für alle Sportfans sehr wichtig.“ Er wird sich die Euro live in einem Stadion geben: „Ich habe das Glück bei zwei Spielen in Ungarn dabei sein zu können: Ungarn gegen Frankreich und ein Viertelfinalspiel.“