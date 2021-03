Im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus im Gmünder Bezirk wird in wenigen Tagen die nächste Etappe erklommen: Nach dem Ausrollen von Massentests auf alle Teile des Bezirkes fällt am 24. März auch der Startschuss zur ersten Massenimpfung.

Preißl: „Vorbereitungen laufen perfekt.“

Der Hubschrauber-Landeplatz im nördlichen Teil des Access-Industrial-Parks in Gmünd erfreute sich nach der NÖN-Meldung über die erste Impfstraße der Region regen Zulaufs, wurde am Wochenende zum ungewöhnlichen Anziehungspunkt für Ausflügler auch aus Nachbarbezirken – die sich ein Bild vom jahrelang kaum wahrgenommenen Schauplatz machten. Immerhin ist geplant, hier am 24. März die ersten 500 Teilimpfungen bei registrierten Impfwilligen vorzunehmen. Am Samstag folgen laut Bezirksärztevertreter Christoph Preißl noch einmal 500. Danach wird eine Woche pausiert, ehe für 7. und 10. April wieder je 500 Impfungen vorgesehen sind. Die zweiten Teilimpfungen erfolgen zwei Wochen nach den ersten.

Aktuell habe er 16 Mediziner mit an Bord, sagt Preißl: „Der Dienstplan ist schon fertig. Ich habe den Eindruck, dass die Vorbereitungen perfekt laufen.“ Er sei zuversichtlich, dass die 500 Dosen pro Impftag an den Mann und an die Frau gebracht werden. Geplant ist der Einsatz des Moderna-Impfstoffes. Zu kurzfristiger Knappheit oder unvorhergesehenen Engpässen könne es freilich immer kommen. Dass es im Bezirk nun schon eine Einrichtung gibt, die auf eine große Impf-Kapazität ausgelegt ist, könne auch in Zukunft ein Vorteil sein. Nämlich dann, wenn aus dem Ringen um Impfstoffe ein plötzliches Überangebot wird, meint er.

Nach Ostern könnte es auch in Schrems und Weitra losgehen

Langfristig gesehen werde der Bezirk mit zwei – allerhöchstens drei – Impfstraßen auskommen, erklärt Preißl: „Für mein Dafürhalten macht es mehr Sinn, wenige große anstatt viele kleine Impfstraßen zu haben.“

Das sieht auch Bezirkshauptmann Stefan Grusch so. Er möchte die Kräfte von interessierten Gemeinden auf ausgewählte gemeinsame Standorte kanalisieren, weil der Personalbedarf ohnehin sehr hoch ist und ja auch die Teststraßen weiterlaufen sollen. Als potenzielle Kandidaten für die weiteren Impfstraßen nennt Grusch noch die Städte Schrems – wo Bürgermeister Karl Harrer die Stadthalle als idealen Ort für den Mix aus Tests im Foyer und Impfungen im Saal sieht – und Weitra. Damit sei auch eine räumlich gute Streuung gewährleistet.

Losgehen könnte es hier bereits nach Ostern, sagt der Bezirkshauptmann: „Wenn wir wirklich dreimal 500 Personen pro Impftag erfassen können und die erforderlichen Impfstoffe erhalten, dann wird es zum Sommer hin sehr rasch gehen.“

Hoher Personaleinsatz

Das Personal rund um die Impfstraße in der Gmünder Grenzlandstraße ist sehr breit aufgestellt. René Schreiber, Bezirksleiter im Zivilschutzverband als Pächter des Heli-Airports und somit quasi Gastgeber, spricht von einem Bedarf für immer etwa vier Ärzte und fünf Personen aus dem Krankenpflegebereich zugleich. Außerdem stehen das Rote Kreuz für die Nachbetreuung, die Feuerwehr für Verkehr- und Ordnerdienste, Apotheker für den sachgemäßen Umgang mit Impfstoffen und administratives Personal vom Zivilschutzverband im Check-in bereit.

Um die Zeit dort möglichst kurz zu halten, rät Schreiber dazu, den Anmeldebogen bereits ausgefüllt mit zur Impfung zu nehmen.“