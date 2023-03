Gmünder Fachschülern wurden Mehlwürmer serviert

Dass an der Fachschule Gmünd großer Wert auf aktuelle Themenvermittlung gelegt wird, zeigt ein Expertenvortrag über Mehlwürmer in der Lebensmittelindustrie. Im Rahmen des Betriebswirtschaftsunterrichts der Fachschule war am 15. März Europas größter Lebensmittel-Mehlwurmproduzent zu Gast. Andreas Koitz von PrimeInsects züchtet seit mittlerweile sechs Jahren in Bad St. Leonhard im Kärtner Lavanttal Mehlwürmer in Bio-Qualität. Auf 65 Quadratmetern produziert er 500 Kilo Mehlwürmer pro Monat. Seine Produktpalette reicht von puren, gerösteten Mehlwürmern über schokolierte Mehlwürmer bis zu Müsliriegeln und Brotbackmischungen. Selbst der Kot der Tiere wird als Dünger vermarktet.

Im Vordergrund des Vortrages stand jedoch, Bewusstsein für Nachhaltigkeit und Qualität in der Ernährung zu schaffen. Dass gerade bei diesen Themen der Mehlwurm als hochwertiger Proteinlieferant eine Alternative zu konventioneller Ernährung sein könnte, wird aufgrund der damit verbundenen Abneigung von den meisten Österreichern und Europäern nicht in Erwägung gezogen. Weltweit verzehren hingegen fünf Milliarden Menschen regelmäßig Insekten.

„In unserer Kultur isst man einfach keine Würmer.“ Dieser verfestige Glaubenssatz sowie das Bild vom krabbelnden Wurm stellten beim Verkosten auch bei den Schülern anfangs „Berührungsängste“ dar. Der Mehlwurm schmeckt grundsätzlich nussig. Je nachdem, was er frisst, verändert sich sein Geschmack. So können sie durch Verfütterung von Chili sogar scharf schmecken. Das Protein der Mehlwürmer wird im Vergleich zu anderen Eiweißquellen sehr gut vom Körper aufgenommen. Der Proteingehalt von Koitz‘ Mehlwürmern beträgt 60 Prozent.

In der EU haben bisher vier Insekten die Zulassung als Lebensmittel erhalten. Der Mehlwurm machte dabei im Mai 2021 den Anfang. Erst im Jänner erteilte die Europäische Kommission die Zulassung für teilweise entfettetes Pulver aus der Hausgrille. Durch TV-Auftritte von Andreas Koitz bei „Vera“ und in „Thema“ im Februar fand PrimeInsects nun auch seinen Weg in die Fachschule Gmünd.

