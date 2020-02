In einem gemeinsamen Statement hält die Volkspartei um die erst im Juli 2019 zur dritten VP-Bürgermeisterin der laufenden Legislaturperiode gewählte Rindlbergerin Martina Sitz fest, dass die „Hand zur Zusammenarbeit bis zum Schluss ausgestreckt“ bleibe. Von der bevorstehenden Koalition von SPÖ und „Pertholz Aktiv“ wisse man nur über Medien, seitens der beteiligten Fraktionen habe man immer noch keine offizielle Stellungnahme dazu erhalten.

„Die Winkelzüge der vergangenen Wochen haben bereits darauf hingedeutet, dass die SPÖ die FPÖ zum Bürgermeister machen wird“, heißt es weiter: Die Volkspartei wolle „sofort“ eine Teamsitzung einberufen und sich auf die neue Situation vorbereiten.

Der designierte neue Bürgermeister Hermann Hahn jun. beklagte indes zuvor „panikartige Querverhandlungen“ der Volkspartei mit den Sozialdemokraten trotz bereits großzügiger Zugeständnisse an „Pertholz Aktiv", die teils an Selbstaufgabe gegrenzt hätten. Damit habe sich die Sache für ihn erledigt, so Hahn: „Die Pertholzer Volkspartei hat sich in den anfangs durchaus konstruktiven Verhandlungen zuletzt selbst aus dem Rennen genommen.“