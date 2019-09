Netto entfiel freilich der Löwenanteil der 4.186 gültigen Wahlkarten auf Wahlsieger ÖVP: 1.717 Stimmen wurden in der Bezirkswahlbehörde für die "Türkisen" ausgezählt, das macht genau 41 Prozent - und liegt damit unter dem Anteil nach Auszählung aller in Wahlurnen abgegebenen Stimmen am Sonntag. Das enorme Plus gegenüber 2017 sank daher von 10,8 Prozentpunkten mit Stand Sonntag noch etwas auf tatsächlich +9,5. Die ÖVP schließt die Wahl im Bezirk mit 46,8 Prozent ab und bekam mit 11.106 Stimmen doppelt so viel Zuspruch wie die SPÖ als nächststärkere Partei (5.552).

Kräftig nach oben korrigiert wurde das Ergebnis durch Wahlkarten indes wieder bei den Grünen: Mit 470 Briefwahlstimmen oder immerhin 11,2 Prozent aller gültigen Wahlkarten im Bezirk verbuchten sie am Montag einmal mehr ihr eindeutig bestes Ergebnis im Vergleich zu allen Gemeindezahlen. Insgesamt schafften sie mit 6,8 Prozentpunkten fast sogar eine Vervierfachung zur Nationalratswahl 2017.

Geringfügige Änderungen bei SP & FP

Die Sozialdemokraten schließen die Wahl nach Auszählung der Wahlkarten mit einem Minus von 3,3 Prozentpunkten gegenüber 2017 ab und landeten bei 23,4 Prozent, die FPÖ bilanziert mit einem Minus von 10,5 Prozentpunkten auf nun 16,0 Prozent. Leicht nach oben verbesserten sich am Montag noch die NEOS, die mit 5,0 Prozent (+1,8) abschließen.

Das Ergebnis im Gmünder Bezirk im Überblick:

ÖVP 46,8 Prozent (+9,5)

SPÖ 23,4 Prozent (-3,3)

FPÖ 16,0 Prozent (-10,5)

Grüne 6,8 Prozent (+5,0)

NEOS 5,0 Prozent (+1,8)

Jetzt 1,3 Prozent (-1,4)