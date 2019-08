ÖVP-Chef, Altkanzler und Kanzlerkandidat Sebastian Kurz macht auf seiner „Sommertour" am 24. August einen Abstecher in die Gmünder Altstadt.

Er will sich in der Fußgängerzone, wie Bezirkspartei-Geschäftsführer Klaus Rosenmayer sagt, nach einer öffentlichen Rede vor allem Zeit für Kontakte mit der Bevölkerung nehmen.

Fix ist auch schon das Kommen eines zweiten zentralen Akteurs der im Zuge der „Ibiza-Affäre“ gesprengten VP-FP-Regierung in den Bezirk: Herbert Kickl, Ex-Innenminister und Spitzenkandidat der FPÖ für Niederösterreich, besucht nach Auskunft von Bezirkspartei-Chef Walter Hoffmann am 25. August das Traktorrennen in Reingers .

Auch im Lager der SPÖ wirft die Wahl ihre Schatten voraus. Für 7. September ist am Schubertplatz in der Gmünder Neustadt ein „Sommerfest" als Wahlkampf-Auftakt für das Waldviertel geplant. Fix ist derzeit das Kommen von Wahlkreis-Spitzenkandidat Günter Steindl.