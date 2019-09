Am Schlossberg gerieten nach der Party „Castle of Beats“ einige Jugendliche aufeinander. Der betrunkene Zwettler kam dabei zu Sturz und zog sich eine blutende Platzwunde am Hinterkopf zu.

Der Zwettler verließ mit einigen Jugendlichen die Party. Im Innenhof des Meierhofes im Bereich des Schlossberges kam es zwischen den Partygästen zu einer Rangelei. Der verletzte Zwettler wurde mit der Rettung Weitra ins Landesklinikum Gmünd eingeliefert. Laut Polizei war er aufgrund seiner Alkoholisierung nicht ansprechbar und schlief während der Amtshandlung im Rettungswagen ein.

Die Erhebungen zur Ausforschung des bislang unbekannten Jugendlichen, der mit dem verletzten Zwettler in die „Haare gekommen“ ist, laufen.