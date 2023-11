Wahl-Gmünderin Stella Maria im NÖN-Talent-Finale

Es ist das 14. Mal, dass Andy Marek gemeinsam mit der NÖN das größte Talent des Landes sucht. Diesem Ziel kam der Entertainer am Samstagabend im Hollabrunner Stadtsaal einen Schritt näher, denn dort ging das erste Halbfinale über die Bühne. Zwölf Talente traten auf die große Bühne, für sechs gab es Tickets fürs Landesfinale. Diese holten sich ausschließlich junge Sängerinnen.

Die 14-jährige Stella Maria Barghouty, die zwar in Wien zur Schule geht, aber in Gmünd ihren Zweitwohnsitz hat, liebt Balladen. Mit „Easy on me“ von Adele eröffnete sie den Abend. „Ein sehr schweres Lied, das hast du toll gemeistert!“, lobte Andy Marek das junge Gesangstalent, dem er später eine Eintrittskarte ins Landesfinale überreichen durfte.

Zwei weitere Talente aus dem Gmünder Bezirk waren fürs Semifinale in Hollabrunn qualifziert, für beide war hier aber Endstation. Im Casting habe ihn Calvin Cernik sofort überzeugt, erzählte Andy Marek über den Hollensteiner. Wo er singt? „Eigentlich nur daheim und in Karaoke-Bars“, meinte der 28-jährige Maurer. „Und auf der Baustelle!“, rief ein Kollege auf die Bühne. Mit der John- Legends-Ballade „All of me“ begeisterte er zwar das Publikum, für den Einzug ins Landesfinale sollte der Auftritt aber nicht reichen.

Der jüngste im Bunde der Talente war Julian Bretterbauer. Mit seinen zehn Jahren stand der Heidenreichsteiner Gitarrist schon ganz schön selbstbewusst auf der Bühne. „Du hast Ähnlichkeit mit Angus Young“, attestierte Marek, bevor Julian seinen Song verkündete: „Highway to hell“ von AC/DC. Mit „Rock die Hütte!“ gab Marek die Bühne für den jungen Gitarristen frei, für den das Semifinale letztlich Endstation war.

Wie es den Talenten aus den anderen Bezirken im Semifinale in Hollabrunn ergangen ist:

Jury und 7.910 Anrufe entschieden über das Schicksal der Talente

Nach dem letzten Song sammelte Lukas Marek die Bewertungen der Jury ein. Diese machten 60 Prozent der Punktezahl aus. Für die restlichen 40 Prozent waren die Fans gefragt, die exakt zwölf Minuten Zeit hatten, für ihren Favoriten anzurufen. „Es wird ganz spannend“, prophezeite der Moderator, denn das Jury-Ergebnis war knapp wie nie. Die Anrufe entschieden also über das Weiterkommen der Talente. 7.910 gingen in den zwölf Minuten ein, die die sechs Namen fürs Landesfinale fixierten. Auch hier war es sehr knapp, wie Lukas Marek bestätigte.

„Ihr müsst nicht traurig sein“, sagte Andy Marek zu jenen, die in Hollabrunn ihren vorerst letzten Auftritt im Rahmen dieses NÖN-Formats hatten. „746 sind zu den Castings gekommen und ihr gehört zu den 24 besten aus ganz Niederösterreich.“

Wie geht's jetzt weiter? Am 10. November geht das zweite Halbfinale im St. Pöltner Traisenpark (19.30 Uhr) über die Bühne. Dort werden die fehlenden sechs Finalisten ermittelt. Das große Landesfinale mit zwölf Talenten wird am 17. November im Stockerauer Z2000 ausgetragen. Dem Gewinner von „Die NÖN sucht das größte Talent“ winken 5.000 Euro.

Die ersten Finalisten, die am 17. November (20 Uhr) im Stockerauer Z2000 auftreten werden: