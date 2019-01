Berufliche Änderungen und extremsportliche Herausforderungen stehen bei der Gynäkologin Alexandra Meixner in den nächsten Monaten an. Zugleich will sie ihre Wahlarzt-Ordination von Schrems in ihr Wohnhaus in Breitenberg verlegen.

„Ende Juni werde ich die neue Ordination in Breitenberg eröffnen, bis dahin erfolgt der notwendige Umbau der ehemaligen Werkstatt“, kündigt Meixner an: „Ich will einfach Synergien nutzen, die schon in meiner Sportpraxis in Breitenberg vorhanden sind.“ Außerdem sei die Gynäkologie durch dieses neue berufliche Standbein und ihre sportlichen Aktivitäten etwas ins Hintertreffen geraten – nur mehr zwei Tage pro Woche ist sie in der Ordination in Schrems, zu wenig, um diese fortzuführen.

Dafür steigt die Patientenzahl in der Sportordination in Breitenberg seit der Eröffnung 2016. „Leistungssteigerung, das richtige Training für Herzerkrankte und Trainingsberatungen werden hier geboten“, erklärt Meixner, die nun auch „Manualtherapien“ zu Akupunkturbehandlungen anbieten kann (ähnlich wie Osteopathie). Daneben arbeitet Alexandra Meixner in einem Kardiologischen Reha- und Sportmedizinischen Institut in Linz.

Zeit für Trainings muss sich die Ausdauersportlerin auch noch nehmen. Heuer hat sie es auf „Across-Rad-Rennen“ abgesehen. Ende März geht es nach Australien, Ende Mai radelt sie quer durch Niederösterreich und im Juni gibt es für sie eine weitere Auflage beim „Race-Across-America“.