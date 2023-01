Empfang am Stadtplatz: Landeshauptfrau Mikl-Leitner zu Besuch in Gmünd .

Der Wahlkampf neigt sich dem Ende zu, am Sonntag wählt Niederösterreich einen neuen Landtag. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner tourte am Freitag noch durchs Waldviertel und wurde am Gmünder Stadtplatz von vielen Gemeindepolitikern und Funktionären aus der ÖVP empfangen.